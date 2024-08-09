人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

懂得产业 舍得投入 等得花开

常州制造业升级靠“三得”

本报记者 何 聪 王汉超
2024年08月09日06:17 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　在江苏省常州市，高质量发展正跑出“加速度”。2023年，常州成为地区生产总值“万亿之城”。过去5年，常州在地区生产总值增长近50%的同时，单位地区生产总值能耗下降了1/3；工业开票销售收入翻番的同时，PM2.5平均浓度下降了40%……

　　锚定实体经济，常州把根扎稳。常州拥有41个工业大类中的37个、207个工业中类中的191个、666个工业小类中的606个。因地制宜发展新质生产力，常州乘势而起。2023年，全市新能源产业产值达7680亿元，对规上工业产值增长贡献率达98.9%。

　　短短数年间，人们看到一个凭借科技创新崛起的常州——平均每秒钟，位于常州的江苏时代新能源科技有限公司的生产线上，就有一块动力电池制成；平均每40秒钟，理想汽车的自动化生产线上，就有一台新能源汽车下线。全国约1/5的新能源汽车动力电池来自常州。如今的常州，动力电池产业链完整度达97%，是长三角地区乃至全国相关产业链绕不开的交会点。

　　“常州土地空间较小、资源较少，制造业众多却相对传统、陈旧。党的二十届三中全会《决定》提出‘培育壮大先进制造业集群’，这更加坚定了我们一以贯之、脚踏实地走内涵式发展之路的决心。”常州市委书记陈金虎说，着力培育实体经济，常州在制造业升级中坚持“三得”，那就是“懂得产业、舍得投入、等得花开”。

　　中创新航科技集团股份有限公司生产的动力电池，如今出货量已经稳居国内行业前列。曾经，这家公司濒临破产，常州市金坛区以政府基金出手相助。顶住压力、注入资金的决策底气从何而来？究其原因，在于当地干部明白这是常州发展新能源产业缺少的一块拼图。类似案例，在常州并不鲜见。2022年底，中创新航在港交所成功上市，市值一度超过600亿元。

　　“钻研产业、深入行业”成为常州干部队伍必须要练的基本功。常州市工业和信息化局成立青年干部训练营，青年干部利用碎片时间“一人一链”或“多人一链”“挂钩”全市28条重点产业链，将人才培养嵌入产业发展。

　　“懂得、舍得、等得”让常州制造业发展蹄疾步稳，新质生产力加速转化为关键驱动力。

　　常州产业正显出集群之势。如今，常州工业规模总量近2.2万亿元，制造业增加值占比达42.2%，新型碳材料产业集群成功入选国家先进制造业集群，新能源产业领跑赛道。理想汽车供应链已有144家江苏省内的一级供应商，其中常州就有32家，预计2026年将有70%的关键零部件实现近地化供应。

　　产业生态优化正带来万木竞秀。常州已拥有84万户经营主体、6.6万家工业企业、99家上市企业，国家制造业单项冠军、工业大奖数量位居同类城市前列。世界500强企业蒂森克虏伯落户常州后，生产汽车转向器系统。蒂森克虏伯转向系统（常州）有限公司财务总监崔哲说，“6年追加了6次投资”。

　　以产聚才，以才兴产。近3年间，常州净流入常住人口60多万，仅2023年就引进各类人才12万人。2023年，常州全社会研发经费投入强度达3.38%，高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重达56.2%。4720家高新技术企业、166家国家级专精特新“小巨人”企业等共同组成常州创新的硬核驱动。

　　“懂得、舍得、等得”承接了常州的过往，也勾画出常州的未来。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月09日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：国内汽、柴油价格每吨分别下调305、290元
　　人民网北京8月8日电 （记者罗知之）据国家发展改革委官网消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年8月8日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低305元、290元。 中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。…
财经观察：“三新”经济赋能 服务业持续“向新向优”
　　国家统计局近日公布数据显示，2023年我国“三新”经济总增加值为223528亿元，同比增长6.4%，相当于GDP的比重为17.73%。在第三产业（服务业），“三新”经济同比增速达到11.5%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部