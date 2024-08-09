本报记者 何 聪 王汉超

在江苏省常州市，高质量发展正跑出“加速度”。2023年，常州成为地区生产总值“万亿之城”。过去5年，常州在地区生产总值增长近50%的同时，单位地区生产总值能耗下降了1/3；工业开票销售收入翻番的同时，PM2.5平均浓度下降了40%……

锚定实体经济，常州把根扎稳。常州拥有41个工业大类中的37个、207个工业中类中的191个、666个工业小类中的606个。因地制宜发展新质生产力，常州乘势而起。2023年，全市新能源产业产值达7680亿元，对规上工业产值增长贡献率达98.9%。

短短数年间，人们看到一个凭借科技创新崛起的常州——平均每秒钟，位于常州的江苏时代新能源科技有限公司的生产线上，就有一块动力电池制成；平均每40秒钟，理想汽车的自动化生产线上，就有一台新能源汽车下线。全国约1/5的新能源汽车动力电池来自常州。如今的常州，动力电池产业链完整度达97%，是长三角地区乃至全国相关产业链绕不开的交会点。

“常州土地空间较小、资源较少，制造业众多却相对传统、陈旧。党的二十届三中全会《决定》提出‘培育壮大先进制造业集群’，这更加坚定了我们一以贯之、脚踏实地走内涵式发展之路的决心。”常州市委书记陈金虎说，着力培育实体经济，常州在制造业升级中坚持“三得”，那就是“懂得产业、舍得投入、等得花开”。

中创新航科技集团股份有限公司生产的动力电池，如今出货量已经稳居国内行业前列。曾经，这家公司濒临破产，常州市金坛区以政府基金出手相助。顶住压力、注入资金的决策底气从何而来？究其原因，在于当地干部明白这是常州发展新能源产业缺少的一块拼图。类似案例，在常州并不鲜见。2022年底，中创新航在港交所成功上市，市值一度超过600亿元。

“钻研产业、深入行业”成为常州干部队伍必须要练的基本功。常州市工业和信息化局成立青年干部训练营，青年干部利用碎片时间“一人一链”或“多人一链”“挂钩”全市28条重点产业链，将人才培养嵌入产业发展。

“懂得、舍得、等得”让常州制造业发展蹄疾步稳，新质生产力加速转化为关键驱动力。

常州产业正显出集群之势。如今，常州工业规模总量近2.2万亿元，制造业增加值占比达42.2%，新型碳材料产业集群成功入选国家先进制造业集群，新能源产业领跑赛道。理想汽车供应链已有144家江苏省内的一级供应商，其中常州就有32家，预计2026年将有70%的关键零部件实现近地化供应。

产业生态优化正带来万木竞秀。常州已拥有84万户经营主体、6.6万家工业企业、99家上市企业，国家制造业单项冠军、工业大奖数量位居同类城市前列。世界500强企业蒂森克虏伯落户常州后，生产汽车转向器系统。蒂森克虏伯转向系统（常州）有限公司财务总监崔哲说，“6年追加了6次投资”。

以产聚才，以才兴产。近3年间，常州净流入常住人口60多万，仅2023年就引进各类人才12万人。2023年，常州全社会研发经费投入强度达3.38%，高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重达56.2%。4720家高新技术企业、166家国家级专精特新“小巨人”企业等共同组成常州创新的硬核驱动。

“懂得、舍得、等得”承接了常州的过往，也勾画出常州的未来。

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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