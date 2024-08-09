本报记者 李凯旋

一边操心着产品优化迭代，一边奔走各地洽谈业务——成都耐视特科技有限公司总经理龚隆有最近格外忙。

耐视特位于四川天府新区天府海创园，公司展架上的一排“匣子”便是主打产品：工业数采网关。

“它能对生产线上的机器人、数控机床等设备进行网关通信连接，实时采集运行数据并上传。”龚隆有介绍。电子屏正在演示虚拟智能工厂的运行。“我们自主开发的工业互联网平台，可以实时查看设备状态、生产实况等，通过分析数据来辅助企业在设备维护、能耗管理、生产计划等方面的决策。”

业务范围辐射西南地区，公司发展走上快车道。然而，这家专精特新中小企业，却一度因融资难而“迈不开步子”。

“产品更新换代快，企业研发投入不能吝啬。”龚隆有回忆，3年前，公司资金出现问题，为了不中断研发，他决定向银行贷款。

作为轻资产企业，耐视特拥有多项知识产权，却没有实物资产可抵押融资。“银行看重既往业绩、营收规模等，而我们刚起步，实在拿不出好看的‘成绩单’。”龚隆有在多家银行碰了壁，“有的银行愿意贷款，但能给的额度很小。”

焦急之时，公司接到成都银行科技支行工作人员的电话。详细了解企业情况后，科技支行为耐视特设计了“知识产权质押”融资方案。第三方评估公司为知识产权估值，贷款流程迅速推进，3周内100万元信用贷款顺利到账。

成都银行科技支行相关业务负责人告诉记者，科技支行与四川各级科技管理部门、科技产业园区等对接交流，梳理了一批具有一定知识产权价值、正处于孵化期的企业，主动以小额信贷质押的方式予以帮扶。

“打破传统的贷款逻辑，我们转向关注企业市场前景、技术迭代能力、国产替代水平等方面。”该负责人介绍，科技支行培养熟悉科技与金融的复合型人才，“围绕集成电路、工业互联网等重点产业赛道组建团队，要求工作人员研究行业现状、发展痛点，有针对性地为企业定制融资服务。”

用这笔资金添置设备，合理分配研究人员奖金，公司研发进度没耽搁，龚隆有松了一口气。后来，这项贷款续贷至今，“利息补贴接近四成，银行还帮我们免除了知识产权评估费，审批速度也更快了。”龚隆有说。

之后，耐视特又尝试了“科创贷”等多种金融产品，愿意贷款的银行数量有所增多。2021年以来，公司累计从各银行融资超过1000万元。“无形资产一样是‘硬通货’，做好技术创新，不愁没有金融支持。”龚隆有说。

为企业增信，让银行敢为，近年来，成都不断推进科技金融体系建设。“成都市科学技术局依托成都生产力促进中心，联合银行、担保公司、保险公司，共同开发‘科创贷’系列信贷产品，共同设立科技型企业债权融资风险补偿资金池，按不同的合作模式，确立了政府最高分担50%、银行最多承担50%的风险分担比例。”成都生产力促进中心科技金融服务部副部长黄坤介绍，这种“多方协同、风险共担”的债权融资新模式，旨在鼓励和引导银行机构积极向科技型企业放款。

“人才贷”“成果贷”“研发贷”等接连出台，成都丰富“科创贷”产品集群。去年12月，成都推出“积分贷”，构建科技型企业创新积分评价指标体系，打造科技型企业积分评价模型，将积分指标体系与银行授信额度挂钩。“助力合作银行精准识别科技型企业，缩短企业获贷时间，最高可贷1000万元。”黄坤说。截至目前，成都“科创贷”累计帮助3876家科技型企业获得融资，放款金额超400亿元。

“各地中小企业数字化转型正如火如荼开展，这是我们发展的好机会。”龚隆有表示，公司每年研发投入保持在500万元以上，产品已经迭代了几次，“大家对未来充满信心。”

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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