人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

记者在四川成都探访“科创贷”实践——

科技型企业这样用无形资产贷款（经济新方位·为企业添活力）

本报记者 李凯旋
2024年08月09日06:18 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　一边操心着产品优化迭代，一边奔走各地洽谈业务——成都耐视特科技有限公司总经理龚隆有最近格外忙。

　　耐视特位于四川天府新区天府海创园，公司展架上的一排“匣子”便是主打产品：工业数采网关。

　　“它能对生产线上的机器人、数控机床等设备进行网关通信连接，实时采集运行数据并上传。”龚隆有介绍。电子屏正在演示虚拟智能工厂的运行。“我们自主开发的工业互联网平台，可以实时查看设备状态、生产实况等，通过分析数据来辅助企业在设备维护、能耗管理、生产计划等方面的决策。”

　　业务范围辐射西南地区，公司发展走上快车道。然而，这家专精特新中小企业，却一度因融资难而“迈不开步子”。

　　“产品更新换代快，企业研发投入不能吝啬。”龚隆有回忆，3年前，公司资金出现问题，为了不中断研发，他决定向银行贷款。

　　作为轻资产企业，耐视特拥有多项知识产权，却没有实物资产可抵押融资。“银行看重既往业绩、营收规模等，而我们刚起步，实在拿不出好看的‘成绩单’。”龚隆有在多家银行碰了壁，“有的银行愿意贷款，但能给的额度很小。”

　　焦急之时，公司接到成都银行科技支行工作人员的电话。详细了解企业情况后，科技支行为耐视特设计了“知识产权质押”融资方案。第三方评估公司为知识产权估值，贷款流程迅速推进，3周内100万元信用贷款顺利到账。

　　成都银行科技支行相关业务负责人告诉记者，科技支行与四川各级科技管理部门、科技产业园区等对接交流，梳理了一批具有一定知识产权价值、正处于孵化期的企业，主动以小额信贷质押的方式予以帮扶。

　　“打破传统的贷款逻辑，我们转向关注企业市场前景、技术迭代能力、国产替代水平等方面。”该负责人介绍，科技支行培养熟悉科技与金融的复合型人才，“围绕集成电路、工业互联网等重点产业赛道组建团队，要求工作人员研究行业现状、发展痛点，有针对性地为企业定制融资服务。”

　　用这笔资金添置设备，合理分配研究人员奖金，公司研发进度没耽搁，龚隆有松了一口气。后来，这项贷款续贷至今，“利息补贴接近四成，银行还帮我们免除了知识产权评估费，审批速度也更快了。”龚隆有说。

　　之后，耐视特又尝试了“科创贷”等多种金融产品，愿意贷款的银行数量有所增多。2021年以来，公司累计从各银行融资超过1000万元。“无形资产一样是‘硬通货’，做好技术创新，不愁没有金融支持。”龚隆有说。

　　为企业增信，让银行敢为，近年来，成都不断推进科技金融体系建设。“成都市科学技术局依托成都生产力促进中心，联合银行、担保公司、保险公司，共同开发‘科创贷’系列信贷产品，共同设立科技型企业债权融资风险补偿资金池，按不同的合作模式，确立了政府最高分担50%、银行最多承担50%的风险分担比例。”成都生产力促进中心科技金融服务部副部长黄坤介绍，这种“多方协同、风险共担”的债权融资新模式，旨在鼓励和引导银行机构积极向科技型企业放款。

　　“人才贷”“成果贷”“研发贷”等接连出台，成都丰富“科创贷”产品集群。去年12月，成都推出“积分贷”，构建科技型企业创新积分评价指标体系，打造科技型企业积分评价模型，将积分指标体系与银行授信额度挂钩。“助力合作银行精准识别科技型企业，缩短企业获贷时间，最高可贷1000万元。”黄坤说。截至目前，成都“科创贷”累计帮助3876家科技型企业获得融资，放款金额超400亿元。

　　“各地中小企业数字化转型正如火如荼开展，这是我们发展的好机会。”龚隆有表示，公司每年研发投入保持在500万元以上，产品已经迭代了几次，“大家对未来充满信心。”

　　《 人民日报 》（ 2024年08月09日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：国内汽、柴油价格每吨分别下调305、290元
　　人民网北京8月8日电 （记者罗知之）据国家发展改革委官网消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年8月8日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低305元、290元。 中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。…
财经观察：“三新”经济赋能 服务业持续“向新向优”
　　国家统计局近日公布数据显示，2023年我国“三新”经济总增加值为223528亿元，同比增长6.4%，相当于GDP的比重为17.73%。在第三产业（服务业），“三新”经济同比增速达到11.5%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部