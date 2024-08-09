本报记者 吴秋余

数据来源：中国人民银行

制图：张丹峰

中央金融工作会议提出，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。

“做好科技金融等‘五篇大文章’是金融服务实体经济高质量发展的重要着力点，也是深化金融供给侧结构性改革的重要内容。过去这些年，在科技等领域的金融资源投入增长速度是比较快的。”中国人民银行行长潘功胜介绍。近年来，中国人民银行引导金融机构加大对科技创新的支持力度，牵头制定《加大力度支持科技型企业融资行动方案》，新设支持科技创新的结构性货币政策工具，引导金融机构创新科技金融产品和业务模式，强化激励约束机制，持续提升金融服务科技创新能力和水平，稳妥推动科创金融改革试验区建设。

为加强对初创期科技型企业融资支持，今年4月，中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款，激励金融机构更大力度投早、投小、投硬科技。再贷款与科技政策深度融合，依托“创新积分制”，遴选创新能力和成长性较强的科技型企业，引导金融机构精准支持。目前，首批7000家企业信息已推送至21家全国性银行，贷款持续投放落地。今年5月，国家金融监督管理总局发布的《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》要求，对研发活动和科技成果转移转化的资金和保险保障水平明显提升，科技金融风险分担机制持续优化，努力形成“科技—产业—金融”良性循环。

在一系列政策支持下，我国科技金融发展取得积极成效，截至今年6月末，高技术制造业中长期贷款余额同比增长16.5%，专精特新企业贷款余额同比增长15.2%，均明显高于同期各项贷款平均增速。截至今年3月末，科创票据累计发行5600亿元。

近日，七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》，加强基础制度建设，健全激励约束机制，推动金融机构和金融市场全面提升科技金融服务能力、强度和水平，精准支持国家重大科技任务、科技型企业培育发展等重点领域。

潘功胜表示，科技型企业一般会经历种子期、初创期、成长期、成熟期等不同阶段。在成长的早期，更多需要风险投资的介入，这还是一个薄弱环节，金融机构对科技型企业的风险评估能力还需进一步提升。要加强顶层设计和政策供给，为科技型企业提供全链条、全生命周期的金融服务，特别是将支持初创期科技型企业融资作为重中之重。强化对金融机构的引导和激励，加快推动科技创新和技术改造再贷款政策工具落地见效，大力支持科技型中小企业首贷和重点领域大规模设备更新。开展科技金融服务能力提升工程，完善金融机构内部激励约束机制。提高科技要素密集地区金融服务水平，发挥科创金融改革试验区先行先试作用，形成可复制推广的典型模式。

本期统筹：梁泽谕

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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