人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

努力形成科技、产业、金融良性循环

本报记者 吴秋余
2024年08月09日06:18 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　数据来源：中国人民银行
　　制图：张丹峰

　　中央金融工作会议提出，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。

　　“做好科技金融等‘五篇大文章’是金融服务实体经济高质量发展的重要着力点，也是深化金融供给侧结构性改革的重要内容。过去这些年，在科技等领域的金融资源投入增长速度是比较快的。”中国人民银行行长潘功胜介绍。近年来，中国人民银行引导金融机构加大对科技创新的支持力度，牵头制定《加大力度支持科技型企业融资行动方案》，新设支持科技创新的结构性货币政策工具，引导金融机构创新科技金融产品和业务模式，强化激励约束机制，持续提升金融服务科技创新能力和水平，稳妥推动科创金融改革试验区建设。

　　为加强对初创期科技型企业融资支持，今年4月，中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款，激励金融机构更大力度投早、投小、投硬科技。再贷款与科技政策深度融合，依托“创新积分制”，遴选创新能力和成长性较强的科技型企业，引导金融机构精准支持。目前，首批7000家企业信息已推送至21家全国性银行，贷款持续投放落地。今年5月，国家金融监督管理总局发布的《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》要求，对研发活动和科技成果转移转化的资金和保险保障水平明显提升，科技金融风险分担机制持续优化，努力形成“科技—产业—金融”良性循环。

　　在一系列政策支持下，我国科技金融发展取得积极成效，截至今年6月末，高技术制造业中长期贷款余额同比增长16.5%，专精特新企业贷款余额同比增长15.2%，均明显高于同期各项贷款平均增速。截至今年3月末，科创票据累计发行5600亿元。

　　近日，七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》，加强基础制度建设，健全激励约束机制，推动金融机构和金融市场全面提升科技金融服务能力、强度和水平，精准支持国家重大科技任务、科技型企业培育发展等重点领域。

　　潘功胜表示，科技型企业一般会经历种子期、初创期、成长期、成熟期等不同阶段。在成长的早期，更多需要风险投资的介入，这还是一个薄弱环节，金融机构对科技型企业的风险评估能力还需进一步提升。要加强顶层设计和政策供给，为科技型企业提供全链条、全生命周期的金融服务，特别是将支持初创期科技型企业融资作为重中之重。强化对金融机构的引导和激励，加快推动科技创新和技术改造再贷款政策工具落地见效，大力支持科技型中小企业首贷和重点领域大规模设备更新。开展科技金融服务能力提升工程，完善金融机构内部激励约束机制。提高科技要素密集地区金融服务水平，发挥科创金融改革试验区先行先试作用，形成可复制推广的典型模式。

 

　　本期统筹：梁泽谕 

　　《 人民日报 》（ 2024年08月09日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：国内汽、柴油价格每吨分别下调305、290元
　　人民网北京8月8日电 （记者罗知之）据国家发展改革委官网消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年8月8日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低305元、290元。 中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。…
财经观察：“三新”经济赋能 服务业持续“向新向优”
　　国家统计局近日公布数据显示，2023年我国“三新”经济总增加值为223528亿元，同比增长6.4%，相当于GDP的比重为17.73%。在第三产业（服务业），“三新”经济同比增速达到11.5%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部