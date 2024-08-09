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让金融“及时雨”滋润企业创新（子夜走笔）

梁泽谕
2024年08月09日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　成都耐视特这样处于初创期、成长期的科技型企业，虽有多项知识产权，但缺少实物资产，按照传统流程很难从银行贷款。而企业创新研发，离不开资金支持。成都银行科技支行有针对性地设计“知识产权质押”融资方案，为企业定制融资服务。如今，“迈开步子”的耐视特，产品迭代升级，业务范围不断扩大。

　　党的二十届三中全会《决定》提出，构建同科技创新相适应的科技金融体制，加强对国家重大科技任务和科技型中小企业的金融支持。

　　科技创新投入大、周期长、风险高，创新主体早期往往会面临资本积累不足、抗风险能力不够等困难。金融业要用好大数据等技术，打破信息壁垒，让金融机构明确科技型企业的专利价值、创新能力和成长潜力。吸收和培养复合型人才，开展行业研究，针对不同发展阶段，为有潜力的科技型企业提供定制化金融支持。丰富“科创贷”等产品形式，提升服务意识和水平。

　　中国式现代化要靠科技现代化作支撑，实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。要做好科技金融这篇文章，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，更好衔接创新链和资金链，让金融“及时雨”滋润企业创新。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月09日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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