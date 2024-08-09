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应对复杂水情，可提起千吨重物、精准安装——

海上架桥看“海鸥”（在现场·从重大装备看新质生产力）

本报记者 李心萍
2024年08月09日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　“大桥海鸥”号正在进行黄茅海跨海通道首片梁架设。
　　中铁大桥局供图

　　珠江口，黄茅海，建设正酣。

　　高栏港大桥合龙、黄茅海大桥合龙……今年以来，黄茅海跨海通道控制性工程先后取得新进展，江门、珠海在海上实现“执手相牵”。

　　黄茅海，全球台风发生频率最高的区域之一。从空中俯瞰，跨海通道以“C”字形掠过峡湾，5座索塔高高矗立，两座斜拉桥飞架海面。台风频发，海面茫茫，一榀榀箱梁是如何成功架设的？

　　承建单位中铁大桥局请来了建桥重器——起重船“大桥海鸥”号。它长118.9米，宽48米，吃水4.8米，配备吊高110米的主钩4个、吊高130米的副钩2个。

　　“大桥海鸥”号有多给力？起重量3600吨。这相当于它可以一口气将2400辆小汽车吊到39层楼高，不仅作业效率高，而且安全性强。

　　参建世界首座跨海公铁两用桥——平潭海峡公铁大桥，国内首座公铁同层合建跨海大桥——金海大桥，粤电阳江沙扒海上风电项目，长乐外海海上风电场项目……“大桥海鸥”号能造大桥、建风电场，堪称多面手。

　　在黄茅海，“大桥海鸥”号再次勇担重任。

　　近年来，为了降低施工安全风险，提高跨海大桥施工工效，工厂化、大型化、整孔架设安装成为主流。黄茅海跨海通道也不例外，其钢箱梁均在工厂内整节段制造完成，再运到施工区域进行架设。

　　中铁大桥局黄茅海跨海通道项目相关负责人贾维君介绍，黄茅海跨海通道的海中桥梁部分包括黄茅海大桥、高栏港大桥及中引桥。其中，高栏港大桥和黄茅海大桥采取长15米、重量为370吨的标准节段，中引桥采取长77至123米、最重约1400吨的节段形式。

　　面对这些数百吨到上千吨重的大家伙，在陆地上将其安全吊起就不简单，更何况在海上，还要面对大风、海浪、洋流冲击。

　　“在海水涨潮至最高点到开始退潮前的一段时间，水流相对平稳，能持续个把小时，这是‘大桥海鸥’号移动和吊装的窗口期。”中铁大桥局船舶公司技术部部长刘士伟说，为此，中铁大桥局建立了一套环境综合监测系统，用于遴选最佳施工窗口。

　　要想施工稳，大船得锚得稳。“大桥海鸥”号配备了8个16吨大抓力锚、2个自救锚、2个舵桨及2个侧推器，确保自身“站得稳”。

　　行至指定地点，取梁、运梁、抛锚定位，“大桥海鸥”号迎来架梁的最关键一步：放梁。4个钢钩伸出，将钢箱梁稳稳抓起、缓缓提升，并逐步移动至桥墩上方，随后停在桥墩上方1米处，等待进行最终的定位。

　　这一步，“大桥海鸥”号得靠自身完成。其依托先进的算法及控制软件，实时计算风速、水流影响，厘米级移动钢箱梁，再缓缓下放，每个环节都要确保精准。

　　在黄茅海跨海通道的建设过程中，“大桥海鸥”号共完成55榀钢箱梁（含临时梁）架设任务，每榀架设普遍用时4小时，最快一次仅用2小时，还曾4次实现单日架设两榀梁。

　　眼下，黄茅海跨海通道开启了路面施工及钢箱梁桥面铺装工作，预计年底建成通车。“大桥海鸥”号也将奔赴厦门第三东通道工程，迎接新的挑战。

　　

　　本期统筹：栾心怡

　　版式设计：汪哲平

　　《 人民日报 》（ 2024年08月09日 04 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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