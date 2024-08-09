本报钦州8月8日电 （记者邓建胜、祝佳祺）记者从广西平陆运河建设有限公司获悉：截至8月7日，平陆运河建设已完成投资约373.46亿元、开挖土石方2.17亿立方米，虽然建设工期没有过半，但投资、土石方开挖量已经“双过半”。

据介绍，平陆运河工程概算投资约727亿元、预计开挖土石方3.39亿立方米，计划2026年年底主体建成。自正式开工以来，近2万名建设者奋战在平陆运河建设工程一线。仅今年上半年，平陆运河建设就完成投资111.3亿元、开挖土石方5851.8万立方米，分别占年度计划的55.7%和53.2%。

今年下半年，平陆运河工程建设将全力冲刺完成投资200亿元、开挖土石方1.1亿立方米的年度目标任务，加快推进船闸主体、航道、桥梁等工程建设，为2026年主体建成目标提供保障。目前，运河沿线6所回建及新建小学全部竣工并通过验收，将于今年秋季学期正式投入使用。

全长134.2公里的平陆运河是我国“十四五”规划的重大工程之一，建成后将成为西南地区运距最短、最便捷的水运出海通道。

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 04 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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