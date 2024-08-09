人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

平陆运河建设任务“双过半”

计划2026年年底主体建成

2024年08月09日06:19 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报钦州8月8日电  （记者邓建胜、祝佳祺）记者从广西平陆运河建设有限公司获悉：截至8月7日，平陆运河建设已完成投资约373.46亿元、开挖土石方2.17亿立方米，虽然建设工期没有过半，但投资、土石方开挖量已经“双过半”。

　　据介绍，平陆运河工程概算投资约727亿元、预计开挖土石方3.39亿立方米，计划2026年年底主体建成。自正式开工以来，近2万名建设者奋战在平陆运河建设工程一线。仅今年上半年，平陆运河建设就完成投资111.3亿元、开挖土石方5851.8万立方米，分别占年度计划的55.7%和53.2%。

　　今年下半年，平陆运河工程建设将全力冲刺完成投资200亿元、开挖土石方1.1亿立方米的年度目标任务，加快推进船闸主体、航道、桥梁等工程建设，为2026年主体建成目标提供保障。目前，运河沿线6所回建及新建小学全部竣工并通过验收，将于今年秋季学期正式投入使用。

　　全长134.2公里的平陆运河是我国“十四五”规划的重大工程之一，建成后将成为西南地区运距最短、最便捷的水运出海通道。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月09日 04 版）

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：国内汽、柴油价格每吨分别下调305、290元
　　人民网北京8月8日电 （记者罗知之）据国家发展改革委官网消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年8月8日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低305元、290元。 中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。…
财经观察：“三新”经济赋能 服务业持续“向新向优”
　　国家统计局近日公布数据显示，2023年我国“三新”经济总增加值为223528亿元，同比增长6.4%，相当于GDP的比重为17.73%。在第三产业（服务业），“三新”经济同比增速达到11.5%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部