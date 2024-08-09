国内首架海上固定翼搜救航空器列编
2024年08月09日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月8日电 （记者韩鑫）8月8日，国内首架海上固定翼搜救航空器——空中国王350ER，在福建福州正式入列交通运输部东海救助局，我国海上专业救捞力量搜救飞行半径将由200海里提升至1000海里。
空中国王350ER是一款长航程、高性能的固定翼飞机，最大起飞重量7.5吨，最大航程2570海里，搜救半径可达1000海里，除极端天气条件外，可执行24小时全天候仪表、夜航以及冰冻条件的海上搜救任务，将显著提升我国深远海海上应急救助综合实力。
根据交通运输部决策部署，交通运输部救助打捞局将该架长航程、大载重固定翼飞机部署在我国东海东南部，兼顾南海、北海海区应急搜救需求，有效保障海上人民群众生命财产安全。
《 人民日报 》（ 2024年08月09日 06 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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