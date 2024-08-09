本报赤峰8月8日电 （记者张枨）8日，全国第四届中药材（蒙药材）产业高质量发展大会暨内蒙古中药材市场开市启动仪式在内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗举行，本次活动主题为“传承道地药材文化，搭建合作共赢平台”，由赤峰中药材和蒙药材产业发展协会主办。

活动为期3天，将通过产品博览、技术交流、经验分享、资源对接、产品交易、项目洽谈等一系列活动，为参会者搭建一个集科技展示、产业对接、文化交流于一体的综合性平台。开幕式上，内蒙古中药材市场开市，将促进当地中药材（蒙药材）市场更加规范，为产业发展提供更有力的支撑。

目前喀喇沁旗药材种植面积15.8万亩，500亩以上种植基地达到77个，辐射带动周边地区种植50余万亩，同28个省份建立稳定的供销关系，综合产值近40亿元。当地现有野生中药材近1000种，人工栽培药材达到30余种。

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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