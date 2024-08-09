本报记者 季觉苏

工作人员为饶丹（右）介绍新款智能手环。

杨 勇摄（人民视觉）

智能手环功能示意图。

数据来源：IDC（国际数据公司）

午休时间，吃完午餐后，在上海市中山公园商圈工作的饶丹像往常一样，来到公司附近的电子产品门店转转。

“这是今年新出的智能手环，可以识别100种运动模式，表带的样式也更多了。”在华为中山公园来福士门店，店员的介绍让饶丹眼前一亮。

爱好运动的饶丹拿起展示样品仔细体验。“我从2017年就开始佩戴国产智能手环，当时手环的运动监测功能主要是记录步数、监测心率、计算热量。2020年，我买的手环又增加了游泳、骑车等运动监测功能。”饶丹说。

“这款新手环还能监测登山和滑雪！”饶丹惊喜地发现以前没尝试过的新功能，“价格只要200多元。”

“星空黑、羽沙白、拂晓粉……不同颜色的表带也很时尚。”饶丹在展台前边挑边说，“手环已经成了我日常穿搭的亮点之一，可以根据当天心情和场合切换表带风格。”

睡眠监测也是不少智能手环用户使用较多的一项功能。饶丹回忆，以前睡觉时戴着手环不舒适，加上续航时间短，自己无法长期坚持使用这项功能。近几年，随着产品不断迭代升级，“我戴着睡觉也毫无压力了”。

如今，饶丹每天早晨都会习惯性地查看前一晚的睡眠报告，深度睡眠、核心睡眠、快速眼动期的时长和时段以图表形式在手机端清晰呈现。每周手机应用还会推送一份整体趋势报告，根据她的健康数据提供个性化饮食和情绪调节等建议。

“这几年，国产智能手环在健康管理方面越来越专业了。”饶丹说，例如心率异常提示、血氧测量等。她注意到，有些手环内置的监测软件，还获得了医疗器械注册证。

除了运动监测和健康管理，智能手环还有更多实用的“玩法”。以前出门，饶丹要带上公交卡、门禁卡，去学校进修时还要带校园卡。有了智能手环后，她一抬手便可无感进站、进门，路上买杯饮料，也可以使用手环上的离线支付功能。“信息提醒、闹钟设置、日程安排……手环已经成为我生活中少不了的小助手。”饶丹说。

不久前，饶丹给母亲也购买了一个国产智能手环。她简单指导后，母亲便能熟练操作了。平时，饶丹在自己的手机上能同步查看母亲的日常健康数据，“有时候发现她的健康数据有较大波动，我就会及时打电话关心提醒她。”

“价格不贵，功能丰富，国产智能手环越来越好玩好用了。”饶丹说，“期待未来还有更多‘大开脑洞’的功能。”

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我国智能穿戴设备产业快速发展

近年来，随着移动互联网普及应用以及人工智能科技浪潮涌动，我国智能穿戴设备产业快速发展。今年一季度，我国可穿戴设备市场出货量为3367万台，同比增长36.2%。其中，智能手表市场出货量为910万台，同比增长54.1%；智能手环市场出货量为370万台，同比增长29.6%。

深圳市智能穿戴产业联合会会长朱舜华分析，从产业链原材料、方案设计、品牌产品再到制造加工，我国智能穿戴设备产业链日益成熟和完整，并形成较为深厚的产业标准化基础，有力推动产业实现高质量发展。

当前，智能穿戴设备涉及娱乐、监护、健康、通信等功能，在健康监测、康复护理、防走丢等多个领域展现良好的市场前景。朱舜华分析，我国智能穿戴设备产业规模不断扩大，呈现市场需求增大、功能不断完善、应用领域拓宽、技术创新加快等发展趋势，未来几年仍将保持快速增长态势。

（本报记者 韩春瑶 程远州）

本期统筹：韩春瑶

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 08 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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