本报北京8月8日电 （记者刘温馨）为深入推进信息通信行业管理创新，进一步优化营商环境，推动信息通信行业高质量发展，工业和信息化部近日印发《关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见》（以下简称《意见》）。

信息通信行业作为国民经济的战略性、基础性、先导性行业，是推动数字经济和实体经济深度融合的关键力量。优化信息通信行业营商环境，加快建设与数字化发展相适应的行业监管和服务体系，是构建高水平社会主义市场经济体制对信息通信行业的必然要求，也是更好地发挥信息化驱动引领作用，为培育新质生产力、推进新型工业化提供坚实支撑，更好服务实体经济发展的重要保障。

近年来，我国壮大数字经济发展动能，深化行业监管改革创新，国际通信出入口布局持续优化，电信网码号、互联网域名等资源规范化、精细化、高效化管理水平不断提升，电信业务经营许可等行政审批实现“全程网办、一网通办”。截至目前，全国电信和互联网企业数量达16.9万家，民营控股企业超92%，外商投资电信企业数量同比增长超35%。

《意见》按照改革创新、依法行政、技管结合、赋能发展的原则，聚焦重点领域关键环节，从持续优化高效开放统一的准入环境、积极营造健康公平有序的竞争环境、进一步打造规范透明可预期的监管环境、着力构建便捷可靠优质的服务环境等4个方面提出12项重点任务，旨在通过全面优化行业管理制度、方式、手段，进一步完善支持信息通信企业高质量发展的政策举措，更大激发企业内生动力，更好地发挥信息通信行业“一业带百业”的赋能作用。

其中，围绕持续优化高效开放统一的准入环境方面，《意见》提出优化市场准入管理，对于涉及多类电信业务的新技术新应用，加强业务指导，优化审批流程，实现“一次性申请、一站式审批”。围绕着力构建便捷可靠优质的服务环境方面，《意见》提出提升“一网通办”水平，畅通群众诉求反映直达通道，针对企业在办事过程中遇到的问题，加强数据分析研究，推动破解问题关口前移，实现解决一个诉求、优化一类服务。

工业和信息化部有关负责人表示，将指导各地通信管理局完善辖区内优化营商环境工作机制，及时听取社会各界关于优化行业营商环境工作的意见建议，有序开展政策实施效果评估，不断提升行业管理的精准性、科学性、有效性。

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 08 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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