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国家发展改革委等部门

强化碳达峰碳中和标准计量体系建设

2024年08月09日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月8日电  （记者刘志强）“双碳”标准计量工作是支撑碳排放双控实行和碳定价政策体系建设的重要基础。为加快推进碳达峰碳中和标准计量工作，有效支撑我国碳排放双控和碳定价政策体系建设，国家发展改革委等部门日前联合印发《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024—2025年）》（以下简称《方案》）。

　　《方案》提出了到2025年推进“双碳”标准、计量工作的原则和目标，有针对性部署实施16项重点任务。

　　“双碳”标准重点任务有8项：加快企业碳排放核算标准研制，加强产品碳足迹碳标识标准建设，加大项目碳减排标准供给，推动碳减排和碳清除技术标准攻关，提高工业领域能耗标准要求，加快产品能效标准更新升级，加强重点产品和设备循环利用标准研制，扩大绿色产品评价标准供给。

　　“双碳”计量重点任务有8项：加强碳计量基础能力建设，加强“双碳”相关计量仪器研制和应用，加强计量对碳排放核算的支撑保障，开展共性关键碳计量技术研究，加强重点领域计量技术研究，加强碳计量中心建设，完善“双碳”相关计量技术规范，加强能源计量监督管理。

　　国家发展改革委表示，将与市场监管总局、生态环境部等部门加强工作协同，共同建设好“双碳”标准计量体系，为加快经济社会发展全面绿色转型、如期实现碳达峰碳中和提供有力支撑。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月09日 08 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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