高性价比背后的产业优势（快评）
2024年08月09日06:21 | 来源：人民网－人民日报
小字号
小小手环，功能多多，不但便利了用户的生活，而且价格实惠。高性价比的背后，是我国智能穿戴设备产业供应链优势、研发优势、成本优势的集中体现。
供应链优势，源自上下游的协同配合。从上游稳定的硬件供应，到中游高效的生产制造，再到下游多元的渠道销售，我国智能穿戴设备产业链各环节紧密配合，形成了敏捷响应、高效运转的产业体系。
研发优势，得益于企业日积月累的研发资源。近年来，国内诸多科技企业加大研发创新力度，在软件开发、芯片设计、传感器技术等方面不断突破，为智能穿戴设备的功能创新与技术迭代奠定了基础。
成本优势，离不开我国的超大规模市场和智能制造技术赋能。立足超大规模市场，发挥规模效应，制造端加快智能化、数字化升级，优化流程、提升效率，带来更加实惠的科技产品，赢得了国内外消费者的青睐。
普惠科技产品，添彩美好生活。未来，伴随制造业不断优化升级，我国智能穿戴设备产业有望在全球市场继续拓展，为更广大的消费者提供更具性价比的选择。
《 人民日报 》（ 2024年08月09日 08 版）
(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发改委：国内汽、柴油价格每吨分别下调305、290元
- 人民网北京8月8日电 （记者罗知之）据国家发展改革委官网消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年8月8日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低305元、290元。 中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。…
- 评论
- 关注