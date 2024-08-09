韩春瑶

小小手环，功能多多，不但便利了用户的生活，而且价格实惠。高性价比的背后，是我国智能穿戴设备产业供应链优势、研发优势、成本优势的集中体现。

供应链优势，源自上下游的协同配合。从上游稳定的硬件供应，到中游高效的生产制造，再到下游多元的渠道销售，我国智能穿戴设备产业链各环节紧密配合，形成了敏捷响应、高效运转的产业体系。

研发优势，得益于企业日积月累的研发资源。近年来，国内诸多科技企业加大研发创新力度，在软件开发、芯片设计、传感器技术等方面不断突破，为智能穿戴设备的功能创新与技术迭代奠定了基础。

成本优势，离不开我国的超大规模市场和智能制造技术赋能。立足超大规模市场，发挥规模效应，制造端加快智能化、数字化升级，优化流程、提升效率，带来更加实惠的科技产品，赢得了国内外消费者的青睐。

普惠科技产品，添彩美好生活。未来，伴随制造业不断优化升级，我国智能穿戴设备产业有望在全球市场继续拓展，为更广大的消费者提供更具性价比的选择。

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 08 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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