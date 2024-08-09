本报北京8月8日电 （记者李心萍）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）获悉：今年1—7月，全国铁路完成固定资产投资4102亿元，同比增长10.5%，现代化铁路基础设施体系加快构建，我国铁路网的规模和质量进一步提升。

7月份，铁路重点工程建设进展顺利。日照至兰考高铁庄寨至兰考南段建成通车，日兰高铁全线贯通运营，山东半岛城市群与中原城市群间的时空距离进一步压缩；宣城至绩溪高铁、包头至银川高铁惠农至银川段、四川成都至青海西宁铁路镇江关至黄胜关段启动联调联试，杭州至温州高铁开始试运行。

7月份，一批重点控制性工程取得重大突破。沪渝蓉高铁钟祥汉江铁路特大桥主桥合龙，合肥至新沂高铁淮河特大桥贯通，兰州至合作铁路洮河大桥主墩全部封顶。

下一步，国铁集团将充分发挥铁路建设投资的有效拉动作用，高质量推进铁路规划建设，加快重点项目前期工作，争取早日开工建设；抓好在建项目施工组织，提升工程质量和安全水平；紧盯年内投产项目，确保安全优质按期开通运营，为巩固和增强经济回升向好态势作出积极贡献。

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 08 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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