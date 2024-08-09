本报记者 白光迪

江苏无锡宜兴市白塔村集中充电站，新能源汽车车主（左）在工作人员指导下扫码向电网反向放电。

许 阳摄（人民视觉）

在江苏无锡车网互动示范区内，一辆白色新能源汽车停靠在充电桩车位上。车主祖瑞插上充电枪，扫描二维码，屏幕上显示新能源汽车电池的各项参数，仪器上放电的指示灯不断闪烁。

原来这辆车不是来充电，而是来放电的。前后持续约半小时，汽车总共放电18.5千瓦时。

祖瑞是一名网约车司机，最近时常收到“放电”邀约。“觉得非常新奇，而且参加活动能获得相关奖励，我就来试试。”这次车辆放电，系统共返还55.5千瓦时电到祖瑞的充电账户中，之后，他可以挑任意时段在相关充电桩上为自己的车辆充电。

“放一次电所得收益，能抵扣一天的运营电费，帮我省下不少钱。”祖瑞告诉记者。

近日，江苏无锡车网互动示范区正式商用。所谓“车网互动”，是指新能源汽车通过充电桩，与电网进行双向充放电。传统的单一流向被改变，新能源汽车变成了电网的移动“充电宝”。截至目前，已有超过1200辆新能源汽车参与反向放电，累计放电量超过2.4万千瓦时。

今年1月，国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部等部门联合发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》，提出初步在长三角、珠三角、京津冀鲁、川渝等条件相对成熟的地区开展车网互动规模化试点示范，力争2025年底前建成5个以上示范城市以及50个以上双向充放电示范项目。

“新能源汽车通过充放电装置，与公共电网、微电网等供电系统或楼宇、住宅等配电系统相连，将动力电池作为移动储能参与电网运行，实现电动汽车与电网间的能量流、信息流双向互动。”国网无锡电动汽车服务有限公司董事长谢照军说。

据介绍，在每年用电高峰季节，不少城市仍然面临用电短缺、供电紧张的问题，经常需要对电力资源进行跨区域调度。新能源汽车相当于优质的储能容器，如果能够统筹并网调度，前景广阔。

那么，新能源汽车放电的潜能究竟有多大？前些天，在无锡车网互动验证基地、无锡新吴区公交分公司公交站、无锡广盈集团办公园区、无锡宜兴市白塔村停车场，来自10个不同品牌的59辆新能源汽车集中对电网放电。除一台新能源公交车外，其余车辆均放电半小时，最高放电功率达到2100千瓦，削峰电量规模达到3150千瓦时，相当于夏季400多个家庭一天的用电量。

目前，当地的车网互动放电活动采用邀约制模式，主要通过微信群、特定手机应用征集放电用户。“现阶段的总放电量被用于电网的临时响应需求，还不能做到随时放电，车网互动的放电量、放电时间段仍然在细化之中。今后，用户还可以根据实时电价和电网需求，实现24小时放电，进一步完善车网互动可持续性的商业模式。”国网无锡供电公司相关负责人刘航说。

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 08 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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