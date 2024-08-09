本报海口8月8日电 （记者曹文轩）近日，海南印发《关于进一步加强用海用岛要素保障的通知》。通知从深化用海用岛审批改革、支持重点产业发展等角度提出10条具体举措，助力海南“向海图强”。

据了解，海南省将深化用海用岛审批改革，提高管理效率。用海审批过程中，将项目用海审查与公示、征求意见等环节并联办理；对暂不具备受理条件的用海用岛项目，允许先行开展用海用岛论证和专家评审等技术审查工作；简化原生利用或轻度利用的公益设施用岛的报批材料等。

同时，加大重点产业支持。规范养殖用海管理，根据亲鱼安放、育种活动需要，在生态保护红线内自然保护地核心保护区外，统一组织选划论证用海区域，并统一报省政府出具生态保护红线内允许有限人为活动认定意见；支持海上风电与相关产业融合发展。实施海域立体分层设权，鼓励海上风电与海洋牧场、海洋旅游等产业融合发展，并对位于风电场确权范围内的开放式养殖用海减缴部分海域使用金。

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 08 版）

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经