原标题：我国将实施潜力地区城镇化水平提升行动

科技日报讯 （记者周思同）常住人口城镇化率从2012年的53.10%提高至2023年的66.16%；近十年累计1.65亿农业转移人口在城镇落户；城镇基本公共服务覆盖范围显著扩大……在日前举办的国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委副主任郑备介绍，我国新型城镇化建设取得重大进展。

郑备介绍，为贯彻落实党中央决策部署，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》（以下简称《行动计划》），对未来五年推进新型城镇化建设的总体要求、主要目标、任务举措等作出部署。

郑备表示，《行动计划》提出实施潜力地区城镇化水平提升行动，目的在于推动城镇化率低且人口规模大的地区加快工业化城镇化协同发展。这些地区大多位于中西部，是农业转移人口的主要来源地，目前尚处在工业化进程中，大多产业发展不充分，县城承载能力较弱，通过统筹推进产业发展和县城建设，以新型工业化发展带动城镇化水平提升还有很大潜力。

“从近年发展态势看，有两个现象比较明显。一是在中西部地区就业的农民工数量增长较快。近十年在中西部地区就业的农民工数量增长了27.1%。二是农民向县城集聚的现象比较普遍。从人口普查数据看，十年间县城和县级市城区常住人口增长超过30%，县城成为农业转移人口就近城镇化的重要载体。”郑备说。

郑备说，顺应农业转移人口流动趋势，综合考虑各省农村人口数量、地域相对集中连片、承接产业转移能力等因素，《行动计划》提出，以冀中南、皖北、鲁西南、豫东南、湘西南、粤西、川东地区为重点，同时兼顾其他城镇化率低且人口规模大的县市，实施潜力地区城镇化水平提升行动，在协调推进新型工业化城镇化方面加快突破。重点是抓好四方面工作。

一是培育特色优势产业集群。引导潜力地区根据自身资源禀赋和产业基础，因地制宜发展特色优势产业，完善与发达地区产业对接协调合作机制，推动有市场、有效益的资源密集型产业和劳动密集型产业向潜力地区转移。

二是促进产业园区提级扩能。推动同质低效产业园区整合升级，集中资源建设高水平专业化产业园区，提升园区设施和服务标准化水平。

三是强化产业发展人才支撑。加强职业院校、实训基地等建设，加快提升农业转移人口职业技能水平。营造稳定公开透明的发展环境，便利人才跨区域流动，吸引企业家兴业创业。

四是增强城镇综合承载能力。推进以县城为重要载体的城镇化建设，加快补齐县城产业发展、市政公用、公共服务等短板，满足农业转移人口到县城就业安家需要。

“按照《行动计划》要求，潜力地区省级政府要‘一县一策’明确各地主导产业发展方向和培育要求，引导重大产业项目在潜力地区集群布局。同时，研究综合运用财政、土地、金融、产业等政策，支持潜力地区提升城镇化发展水平。”郑备说。

(责编：杨曦、陈键)

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