人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

低空旅游如何走向多元

周思同
2024年08月09日08:30 | 来源：科技日报
小字号

原标题：低空旅游如何走向多元

8月初，记者走进北京八达岭长城飞行观光体验中心（以下简称“中心”），透过等候室的玻璃窗向外看去，一排排小型飞机整齐排列。机场安检处，等待飞行的游客排成了长队。

“坐着直升机看长城，非常震撼，非常开心！”刚刚走下直升机的12岁游客王添宇说。他在家人的陪同下来北京旅游，偶然接触到低空旅游项目。这样的体验让他无比兴奋。

如今，低空旅游已在全国多地展开。

低空旅游是指在低空空域依托通用航空器和低空飞行器等从事的旅游活动，包括直升机观光、动力伞飞行、热气球体验等形式。它为游客提供了一种全新、独特的视角来欣赏和体验旅游场地，具有较强的观赏性和刺激性。

“近年来，通用航空技术的发展和普及，使得低空旅游在技术和成本上具备了可行性；而新媒体的兴起，让更多的人关注到了这种全新的旅游形式。”中心项目负责人李阔回忆，数年前，低空旅游还是个默默无闻的小众领域。随着有关概念的普及，项目的火热程度迅速上升。如今，中心每日至少接待40—50名游客，旺季时游客数量可达到上百名。

“推行低空旅游，不但提升了旅游目的地的知名度和吸引力，还丰富了旅游产品体系，促进了当地旅游消费的增长，带动了相关产业的发展。”李阔说。

2024年3月，国务院政府工作报告提出，积极打造低空经济等新增长引擎。作为低空经济的重要板块，低空旅游具有可观的开发潜力。

李阔认为，当前低空旅游处于发展初期。下一步应当在传统的观光游览之外，让低空旅游与其他领域相结合，打造多元化的发展路线，推动产业不断发展。

在技术层面，低空旅游可结合增强现实（AR）、虚拟现实（VR）等先进技术，让游客在飞行过程中，通过特殊设备获取更多关于景点的历史、文化等信息，为游客提供更加丰富和沉浸式的体验。

在文化层面，低空旅游可结合地方特色，打造主题航线。低空旅游可与当地的特色农业、手工业等产业合作，推出特色产品的空中观光和体验活动。例如参观茶园、果园等，甚至让游客在空中品尝当地特产。

在教育层面，低空旅游可结合研学项目，向青少年群体普及相关航空知识。在观光过程中，青少年可实地学习飞机飞行原理、了解空气动力学等知识，在实践中感受知识内涵，进一步激发对航空航天领域的兴趣。

随着行业的不断发展，低空旅游将延伸向各行各业，演变出全新的体系，不断拓宽发展路径，推动我国低空经济迎风起飞。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：国内汽、柴油价格每吨分别下调305、290元
　　人民网北京8月8日电 （记者罗知之）据国家发展改革委官网消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年8月8日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低305元、290元。 中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。…
财经观察：“三新”经济赋能 服务业持续“向新向优”
　　国家统计局近日公布数据显示，2023年我国“三新”经济总增加值为223528亿元，同比增长6.4%，相当于GDP的比重为17.73%。在第三产业（服务业），“三新”经济同比增速达到11.5%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部