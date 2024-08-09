周思同

原标题：低空旅游如何走向多元

8月初，记者走进北京八达岭长城飞行观光体验中心（以下简称“中心”），透过等候室的玻璃窗向外看去，一排排小型飞机整齐排列。机场安检处，等待飞行的游客排成了长队。

“坐着直升机看长城，非常震撼，非常开心！”刚刚走下直升机的12岁游客王添宇说。他在家人的陪同下来北京旅游，偶然接触到低空旅游项目。这样的体验让他无比兴奋。

如今，低空旅游已在全国多地展开。

低空旅游是指在低空空域依托通用航空器和低空飞行器等从事的旅游活动，包括直升机观光、动力伞飞行、热气球体验等形式。它为游客提供了一种全新、独特的视角来欣赏和体验旅游场地，具有较强的观赏性和刺激性。

“近年来，通用航空技术的发展和普及，使得低空旅游在技术和成本上具备了可行性；而新媒体的兴起，让更多的人关注到了这种全新的旅游形式。”中心项目负责人李阔回忆，数年前，低空旅游还是个默默无闻的小众领域。随着有关概念的普及，项目的火热程度迅速上升。如今，中心每日至少接待40—50名游客，旺季时游客数量可达到上百名。

“推行低空旅游，不但提升了旅游目的地的知名度和吸引力，还丰富了旅游产品体系，促进了当地旅游消费的增长，带动了相关产业的发展。”李阔说。

2024年3月，国务院政府工作报告提出，积极打造低空经济等新增长引擎。作为低空经济的重要板块，低空旅游具有可观的开发潜力。

李阔认为，当前低空旅游处于发展初期。下一步应当在传统的观光游览之外，让低空旅游与其他领域相结合，打造多元化的发展路线，推动产业不断发展。

在技术层面，低空旅游可结合增强现实（AR）、虚拟现实（VR）等先进技术，让游客在飞行过程中，通过特殊设备获取更多关于景点的历史、文化等信息，为游客提供更加丰富和沉浸式的体验。

在文化层面，低空旅游可结合地方特色，打造主题航线。低空旅游可与当地的特色农业、手工业等产业合作，推出特色产品的空中观光和体验活动。例如参观茶园、果园等，甚至让游客在空中品尝当地特产。

在教育层面，低空旅游可结合研学项目，向青少年群体普及相关航空知识。在观光过程中，青少年可实地学习飞机飞行原理、了解空气动力学等知识，在实践中感受知识内涵，进一步激发对航空航天领域的兴趣。

随着行业的不断发展，低空旅游将延伸向各行各业，演变出全新的体系，不断拓宽发展路径，推动我国低空经济迎风起飞。

(责编：杨曦、陈键)

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