原标题：上半年我国海洋新兴产业持续壮大

科技日报讯 （记者操秀英）记者8月5日从自然资源部获悉，上半年我国海洋经济平稳较快发展，海洋新兴产业持续壮大。初步核算，上半年海洋生产总值4.9万亿元，同比增长5.6%，高于国内生产总值增速0.6个百分点。

据介绍，今年上半年，海水淡化工程稳步推进，山东无棣5万吨/日、浙江六横500吨/日的海水淡化项目建成投产。海洋工程装备制造业复苏态势明显，我国新承接海工订单金额、手持订单金额同比分别增长205.0%、11.6%，其中二季度多个超级大单的承接扭转了海洋工程装备市场低迷态势。海洋药物和生物制品业研发有序推进，免疫抗肿瘤海洋多糖药物“注射用BG136”顺利完成一期临床试验。海洋信息服务业加快发展，首套北斗水上智能感知预警系统投用，海洋领域AI大模型——“瀚海星云”和“问海”发布。

同时，海洋资源要素保障能力稳步提升。上半年全国批准用海面积同比增长16.9%，项目涉及投资额超5000亿元。海洋原油、天然气产量同比分别增长5.6%、10.5%，高于全国同期3.7、4.5个百分点。“深海一号”超深水大气田关键技术获评2023年度国家科技进步奖一等奖。海上风电发电量516.9亿千瓦时，同比增长26.4%。国内海洋水产品产量同比增长超4%，广东首支海洋牧场产业基金正式揭牌，基金总规模50亿元。

此外，部分海洋传统产业稳中有升。上半年，海洋船舶工业延续良好发展态势，海船新承接订单量、造船完工量和手持订单量同比分别增长超24%、31%和23%，三大造船指标的国际市场份额保持领先。海洋货运量、货物周转量同比分别增长6.2%、6.8%。海洋旅游业复苏强劲，海洋客运量已达到2019年同期水平的106.4%。受需求高涨、政策利好等影响，邮轮旅游加快恢复。

(责编：杨曦、陈键)

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