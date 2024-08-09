刘园园

原标题：我国明确“双碳”标准计量体系建设路线图

8月8日，由国家发展改革委、市场监管总局和生态环境部三部门联合印发的《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024—2025年）》（以下简称《方案》）正式公布。《方案》旨在加快推进碳达峰碳中和标准计量工作，有效支撑我国碳排放双控（即碳排放总量和强度双控）和碳定价政策体系建设。

“建设‘双碳’标准计量体系，有利于将各地区、各部门的政策实践成效推动上升为标准规范，为积极稳妥推进碳达峰碳中和提供稳预期、利长远的重要制度保障。”国家节能中心副主任康艳兵分析认为，该举措也有利于指导企业有针对性开展节能降碳升级改造，锻造新的产业竞争优势，为经济社会高质量发展提供绿色动能。

2025年建设100家碳排放管理标准化试点

“‘双碳’标准计量工作是支撑碳排放双控实行和碳定价政策体系建设的重要基础。‘十五五’时期，我们将在全国范围内实行碳排放双控，2024年和2025年是夯实工作基础的关键时期。”国家发展改革委有关负责人说。

《方案》提出到2025年推进“双碳”标准、计量工作的原则和目标。

在“双碳”标准方面，《方案》明确，2024年，发布70项碳核算、碳足迹、碳减排、能效能耗、碳捕集利用与封存等国家标准，基本实现重点行业企业碳排放核算标准全覆盖。2025年，面向企业、项目、产品的三位一体碳排放核算和评价标准体系基本形成，建设100家企业和园区碳排放管理标准化试点。

中国标准化研究院副院长李爱仙认为，《方案》明确2024年到2025年“双碳”领域标准制定和实施的时间表、路线图，旨在加快形成一批重大标准成果，着力支撑“双碳”政策体系落实，为实现碳达峰碳中和目标奠定坚实标准基础。

在“双碳”计量方面，《方案》要求，2025年底前，研制20项计量标准和标准物质，开展25项关键计量技术研究，制定50项“双碳”领域国家计量技术规范，关键领域碳计量技术取得重要突破，重点用能和碳排放单位碳计量能力基本具备。

有针对性部署实施16项重点任务

“‘双碳’标准、计量工作是一个有机整体，两者密不可分，互为协同，共同支撑我国碳排放双控实施和碳定价政策体系建设。”上述有关负责人介绍，《方案》聚焦当前标准计量工作的短板弱项和薄弱环节，有针对性部署实施16项重点任务，其中“双碳”标准和“双碳”计量重点任务各8项。

围绕“双碳”标准工作，《方案》提出，加快企业碳排放核算标准研制，加强产品碳足迹碳标识标准建设，加大项目碳减排标准供给，推动碳减排和碳清除技术标准攻关，提高工业领域能耗标准要求，加快产品能效标准更新升级，加强重点产品和设备循环利用标准研制，扩大绿色产品评价标准供给。

围绕“双碳”计量工作，《方案》明确，加强碳计量基础能力建设，加强“双碳”相关计量仪器研制和应用，加强计量对碳排放核算的支撑保障，开展共性关键碳计量技术研究，加强重点领域计量技术研究，加强碳计量中心建设，完善“双碳”相关计量技术规范，加强能源计量监督管理。

“研制计量基准、计量标准和标准物质，建立完善的碳计量溯源体系，对于实现碳排放量的准确核算尤为重要。”中国计量科学研究院副院长杨平表示，碳计量是一个新兴领域，需要统筹各方资源，有效发挥计量支撑作用。

（科技日报北京8月8日电）

(责编：杨曦、陈键)

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