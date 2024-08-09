原标题：郭守敬望远镜发现迄今铕元素含量最高恒星

科技日报北京8月8日电 （记者陆成宽）记者8日获悉，来自中国科学院国家天文台等单位的科研人员基于郭守敬望远镜（LAMOST）中分辨率光谱数据，开展了搜寻快中子俘获过程元素增丰恒星的研究，在银河系中发现了一颗目前已知铕元素含量最高的恒星。该恒星的铕元素含量是太阳铕元素含量的6倍。相关研究成果在线发表于《天体物理学杂志快报》。

“经过后随高分辨率光谱观测，我们发现，这颗铕元素含量最高的恒星还是一颗快中子俘获过程元素增丰的薄盘恒星。这是天文学家首次在银河系薄盘中发现此类特殊天体。”论文通讯作者、中国科学院国家天文台研究员施建荣说。

快中子俘获过程是核素快速捕获中子的一类核反应过程。这一过程产生的元素被称为快中子俘获过程元素。快中子俘获过程是恒星演化过程中形成比铁重的重金属元素的基本途径之一。“尽管双中子星并合事件已被认证可以产生快中子俘获过程元素，但宇宙中快中子俘获过程元素的诞生场所是否唯一，还存在争议。”施建荣告诉记者。

施建荣表示，这项研究不仅丰富了我们对银河系化学演化的认识，也为解决上述争议提供了最新的观测证据。

(责编：杨曦、陈键)

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