余 健

原标题：三产融合惠农增收

在位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇门克庆嘎查的现代养殖高新技术示范园区里，700多头膘肥体壮的肉牛正在标准化牛棚里进食。这些肉牛将以优质优价的形式优先销售给周边工矿企业。

该嘎查党支部书记李秀保介绍，养殖园的建设离不开村集体经济的支持。“前些年，门克庆嘎查立足实际成立工贸公司，依托当地工矿企业，以短倒运输、劳务输出等方式发展村集体经济。在此基础上，我们发挥当地畜牧业优势，建设现代化养殖示范园，并于去年5月投入运营。”

札萨克镇党委副书记、镇长奥远告诉记者，伊金霍洛旗作为资源型地区，土地资源尤其是耕地资源有限，但工矿企业较多，如何让二产带动一产，当地探索了包括以工代赈、消费助农以及以工补农等形式，旨在联结企业与农牧民的利益，助力乡村振兴。“从目前我们镇里的实践来看，效果挺好。”

伊金霍洛旗农牧和水利局党组成员、乡村振兴发展中心主任宋利平介绍，“农村牧区是我旗现代化建设的短板，城乡之间、区域之间发展还不平衡，为此我们紧紧依托工业经济优势，跳出‘以农牧业抓农牧业’模式，因地制宜，摸索出‘以工带农、以工扶农、以工富农、以工促农、以工补农’新模式。”

“‘阿努’奶茶既有传统味道，又糅合了现在人们喜欢的风干肉、粿条和炒米，营养又美味……”在伊金霍洛旗数字电商产业园内，主播正在热情洋溢地介绍着“阿努”奶茶。

阿勒腾席热镇掌岗图村驻村第一书记姚莉告诉记者，“阿努”奶茶属于村集体经济项目，其中奶茶粉、粿条、干肉等原材料全部自产，通过阿努产业链的带动，在实现“三产服务二产，二产带动一产”的同时，帮助解决掌岗图村等地的富余劳动力就业问题。

“这些年阿努公司不断研发创新，新产品陆续上市。尤其是明星产品阿努肉粥，去年实现经营性收入270万元。今年上半年公司已实现经营性收入800万元，年底预计可达2000万元。”姚莉介绍，阿努公司的利润30%用于全村村民分红，30%用于老弱病残村民的保障，40%用于企业发展再壮大。

宋利平告诉记者，伊金霍洛旗十分重视以利益融合带动经营主体增收，启动实施村集体经济收入三年倍增和农牧民收入五年倍增行动，率先成立村投公司，有效集聚土地、资金、宅基地等生产要素，推行“国有公司+龙头企业+合作社+农牧户”“土地流转+股权收益”等增收模式，将村集体经济、农牧民紧紧吸附在产业链上，全旗138个嘎查村集体经济年经营性收入全部突破25万元，带动农牧民年均增收超2000元。

宋利平表示，下一步，伊金霍洛旗将紧紧围绕“固基、扩面、提质”的目标，打造龙头企业，发展独具特色的农旅产业，构建“环环增值”的产业链条，形成一二三产业互补、农工商互动的发展格局，力争到今年底，嘎查村集体经济经营性收入全部超过30万元、农村牧区常住居民人均可支配收入按照15%递增。

(责编：杨曦、陈键)

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