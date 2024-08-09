敖 蓉

原标题：健全高质量充分就业促进机制

今年以来，我国就业形势总体稳定，但仍面临总量和结构性压力。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，健全高质量充分就业促进机制，完善就业公共服务体系，着力解决结构性就业矛盾。

制造业用工需求增加

“就业形势保持总体稳定，得益于经济回升向好，服务消费持续升温，工业实现较快增长，特别是新质生产力加快培育，先进装备、新型材料等制造行业需求释放。”人力资源和社会保障部就业促进司副司长运东来表示。

先进制造业促就业行动启动实施，数字人才培育支撑数字经济发展行动方案加快落实，“新八级工”职业技能等级制度全面推行，家政服务职业化建设进入快车道……今年以来，一系列促就业措施加速实施，为经济高质量发展注入新活力。

数据显示，先进制造业对年轻一代的吸引力正在增强。智联招聘数据显示，今年二季度，先进制造业招聘需求增势明显。这得益于各地加快相关行业产业布局。今年以来，在国家和地方政策支持下，青岛、苏州、成都等城市纷纷落地集成电路项目，行业岗位需求强劲。同时，新能源汽车的快速发展，带动汽车产业整体的产销和人才需求上涨，航空航天、低空经济的利好政策，也带动了相关领域招聘职位数呈现较快增长。

在先进制造业发展的引领下，二季度生产制造类企业一线蓝领工人的招聘需求高速增长，普工/技工、服装/纺织/皮革制造、机械设备维修的招聘职位数分别同比增长84.1%、50.9%、9.9%。

“在用人需求结构转换之下，就业市场有望在传统产业智能化加速发展的蓝领群体和AI等先进技术应用带动的技术人才等多个方面迸发潜力。同时，白领岗位竞争仍比较激烈，就业市场冷热不均、结构性矛盾仍存。”智联招聘总裁张月佳认为，我国劳动力市场已经进入全新发展阶段，需要我们用长远的眼光规划人力资源发展，不论是求职者还是其他市场参与方，都应积极适应新形势，提升技能，关注新兴行业和领域的发展机遇，共同推动就业市场健康发展。

新业态提升求职效率

提升供需匹配效率，高效、便捷、精准的就业服务是促进高质量充分就业的重要抓手。

从6月份至今，人社部在全国开展2024年百日千万招聘专项行动，利用100天时间集中为高校毕业生等群体提供超千万个就业岗位。

各地多元拓展岗位渠道，整合资源多方联动。天津聚焦重点行业和不同群体求职需求，已组织200场招聘活动，3962家单位提供岗位近10万个。江苏推动产业发展与人才培养深度融合，围绕数字经济等产业需求精准发力，向毕业生提供1300余个实习岗位。海南发动全省245家就业驿站，上门走访问询企业岗位需求和个人求职意愿，采取直播带岗等多种形式，联合企业举办专场面试会，为毕业生提供与用人单位直接交流的机会，有效促进人岗精准匹配。

线上线下协同发力，已经成为就业服务的常态。直播带岗这一新型招聘方式，为人力资源服务行业注入了新动能。当前，直播带岗正朝着规范化、专业化方向发展。快手快聘发布数据显示，过去一年，快手招聘类短视频、直播观看达1000亿人次，单月产生近2500万次求职线索，双向工作意向匹配对数月涨幅达到167%。

直播带岗与常见的线上招聘有什么区别？进入带岗直播间可以看到，有相关部门或平台工作人员集中介绍各类岗位信息，有企业招聘专员“屏对屏”介绍工作场景、福利待遇。更为关键的是，经过最近几年的不断磨合，直播带岗越来越注重利用数字化、网络化、智能化的新技术，来驱动传统的人力资源服务，把重点落在了“带”上。快手快聘相关负责人表示，带领求职者进入直播间，除了具备必要的岗位信息以外，行业内的参与方还应该充分利用新技术手段，让求职途径更多元，更好地促进高质量就业。

不同的直播间各有特色。作为以人力资源服务为主业的央企，中智集团以RPA、大数据、人岗匹配等技术为创新驱动，提供了包括空中宣讲会、直播带岗在内的多元化人力资源服务，挖掘岗位资源，解决重点企业的用工需求，提升人岗匹配效率。

新岗位丰富就业“蓄水池”

7月31日，在吸收采纳各方意见建议的基础上，人社部会同市场监督管理总局、国家统计局向社会正式发布了生物工程技术人员等19个新职业和汽配销售经理人等28个新工种信息，并调整变更了11个职业（工种）信息。

19个新职业“入编”，有哪些新意？从2019年到2022年，人社部先后发布5批共74个新职业，加上此次《中华人民共和国职业分类大典》再次更新，反映出产业升级对就业市场的影响。人社部职业能力建设司副司长、一级巡视员王晓君表示：“这批公示的新职业，紧紧围绕推动新质生产力发展、创造更多高质量就业岗位等要求，突出数字化、绿色化、生活化，反映了新技术、新趋势、新需求的发展变化。”

在进一步增强职业归属感的同时，新职业从业者可以享受国家职业技能培训补贴和职业技能鉴定补贴等有关政策待遇，以及高技能人才与专业技术人才职业发展相关政策，有助于开发满足生产活动需求的就业岗位。

新职业不仅向“数”向“绿”而行，也以更大力度支持了相关行业健康规范发展。

此次，网络主播得以“转正”，成为19个新职业中的关注焦点。如今，越来越多演艺专业人士加入直播行业。直播内容生态逐渐从早年秀场模式的粗放阶段转向优质内容为王阶段，主播这个职业也在朝规范化方向发展。与此同时，直播平台也朝着共同传播优质内容、促进文化传播和消费的方向努力。比如，主流短视频平台相继推出优质主播扶持计划等，从资源、流量、服务等方面帮助更多优秀主播打造舞台。

中国人民大学中国就业与民生研究院副院长周广肃认为，从供给侧来看，短视频和直播作为新型生产力和生产关系的典型代表，不仅催生了大量新业态，还对传统业态进行了数字化的赋能升级，因而带来了就业规模的大幅扩容。从需求侧来看，以直播电商、演艺直播为代表的新商业模式带动了居民消费需求的大规模增长，并通过社会总需求的扩大传导到就业需求的扩大。

(责编：杨曦、陈键)

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