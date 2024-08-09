刘 瑾

原标题：机械工业运行稳中有进

中国机械工业联合会近日发布数据显示，上半年，我国机械工业规模以上企业增加值同比增长6.1%，产业规模继续扩大。机械工业积极推进高端化、智能化、绿色化发展，行业运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进。

产业规模继续扩大

一季度，机械工业运行开局良好，二季度稳定发展态势仍然稳固，上半年运行总体平稳、稳中有进。

产业规模继续扩大。截至今年6月末，中国机械工业规模以上企业数量13万家，较上年6月末增加1.1万家，占全国工业的25.8%，占比较上年同期提高0.8个百分点；资产总计达37.6万亿元，同比增长6.8%。

中国机械工业联合会执行副会长罗俊杰表示，上半年，机械工业产品产销平稳向好，汽车产销保持两旺，在清洁能源与智能电网建设带动下电工装备生产持续高位，设备投资提速带动加工装备增长。

上半年，新能源汽车产销量同比分别增长30.1%和32%。中国汽车工业协会副秘书长陈士华认为，我国新能源汽车发展势头良好，消费者越来越青睐价格实惠、智能化水平高的新能源汽车。

创新驱动取得突破

上半年，机械工业坚持创新引领，加快培育新动能，加速推进转型升级，一批重大技术装备和创新成果涌现，产业链供应链韧性和安全水平不断提升。

12000吨航空铝合金板张力拉伸装备项目获中国工业大奖；刷新全球风电轴承最大单机容量的世界首台25兆瓦级风电主轴轴承及齿轮箱轴承成功下线……这是中国机械工业集团有限公司在创新方面取得的最新进展。国机集团董事长张晓仑表示，将持续深化改革、传承创新，进一步提升先进装备制造业的核心竞争力。

今年以来，机械工业紧跟新一轮科技革命和产业变革发展新趋势，积极推进协同创新、开展联合攻关，重大技术装备实现一批新突破。我国自主研制的300兆瓦级F级重型燃气轮机首台样机总装下线，对我国燃气轮机基础学科进步、产业技术发展具有显著带动作用，对保障我国能源安全和绿色发展具有重要意义。世界首台（套）300兆瓦级压气储能电站——湖北应城300兆瓦级压气储能电站示范工程实现并网发电，创造了单机功率、储能规模、转换效率3项世界纪录。

绿色低碳发展提速

近日，首批7项电动工程机械国家标准发布。徐工集团、徐工机械董事长杨东升表示，电动工程机械国家标准的发布，将推动电动工程机械行业强链补链延链。徐工将继续深入践行电动工程机械标准稳链行动，以标准创新强链，以智改数转网联补链，以商业模式创新延链，推动“标准—技术—产业”协同发展。

电动工程机械国家标准的发布，源自电动工程机械的快速发展。上半年，我国工程机械电动装载机销量达5114台，已超过去两年总和，占国内市场装载机销量的17.7%，其中6月份占比接近三成。

电动工程机械的增长，是机械工业向绿色化发展的一个缩影。上半年，我国发电机组产量同比增长14.4%，其中风电机组产量占比超过40%，光伏电池产量同比增长17.8%。罗俊杰表示，清洁能源装备快速发展，成为我国新型能源体系建设的重要支撑。

对于下半年的行业走势，罗俊杰表示，支撑机械工业稳定运行和高质量发展的有利因素继续集聚增多。预计下半年机械工业经济运行将延续稳中有进总体态势，全年主要经济指标增速有望在5%以上，对外贸易保持基本稳定。

中国机械工业联合会党委常委、专家委员会副主任陈斌表示，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》及其配套措施落地实施，部署了设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和标准提升四大行动，近日相关部门又出台了加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施，这将有力促进投资和消费，有效释放机械工业市场需求。

(责编：杨曦、陈键)

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