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服务消费提升空间巨大 财税金融支持力度将进一步加强

刘 琪
2024年08月09日08:44 | 来源：证券日报
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原标题：服务消费提升空间巨大 财税金融支持力度将进一步加强

近年来，随着收入水平的提高，居民消费结构持续升级，其中一个最大的特点是从商品消费向服务消费升级，服务消费的比重越来越高。国务院日前发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》），进一步释放以服务消费为抓手，为扩大内需添动力的明确信号。

财信研究院副院长伍超明在接受《证券日报》记者采访时表示，发达国家经验显示，工业化中后期服务消费占比提升是长期趋势，我国服务消费提升空间巨大，近年来国内服务消费领跑全部消费的特征已较为突出。

“在通过耐用消费品以旧换新提振商品消费的同时，推动服务消费较快增长也是当前逆周期调节一个重要发力点。”东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，更为重要的是，伴随着经济发展水平的提升和生活水平的提高，居民消费重心会逐步向旅游出行、文化娱乐、教育培训等服务消费转移，这能够为经济持续稳定发展提供新动能，代表了经济转型升级的大方向。

《意见》提出6方面20项重点任务。其中在强化政策保障方面重点明确加强财税金融支持，并且提出多项举措，包括“引导金融机构优化信贷产品、提供差异化服务，按照风险可控、商业可持续原则，加大对服务消费重点领域信贷支持力度，增加适应共享经济等消费新业态发展需要的金融产品供给”“落实3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人等个人所得税专项附加扣除政策”等。

对于财税金融如何进一步发挥作用，助力服务消费高质量发展，王青认为，从短期来看，继1500亿元超长期特别国债资金支持耐用消费品以旧换新之后，下一步财政政策或将在支持居民消费方面加大力度，各地根据当地服务消费特色，更大规模地发放文旅、餐饮等消费券和消费补贴。《意见》提出“鼓励政府性融资担保机构为符合条件的服务业小微企业和个体工商户提供融资增信支持”，能够有效打通这些市场主体的银行贷款融资渠道，缓解其融资难、融资贵问题，进而在较短时间内加大服务消费供给，提升服务品质。

“与此同时，金融机构也可以根据服务业生产经营特点，优化风控模式，切实加大对服务业市场主体的信贷投放。”王青表示。

(责编：杨曦、陈键)
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