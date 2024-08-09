人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国外贸保持稳中向好态势 出口产品提“质”向“新”

韩 昱
2024年08月09日08:44 | 来源：证券日报
小字号

原标题：我国外贸保持稳中向好态势 出口产品提“质”向“新”

日前出炉的外贸进出口“成绩单”显示，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值达到24.83万亿元人民币，同比（下同）增长6.2%。其中，出口14.26万亿元，增长6.7%；进口10.57万亿元，增长5.4%；贸易顺差3.69万亿元，扩大10.6%，外贸进出口保持了稳中向好态势。与此同时，前7个月，我国消费电子等产品出口良好，提“质”向“新”趋势明显。

海关总署发布的数据显示，今年前7个月，我国出口机电产品8.41万亿元，增长8.3%，占我国出口总值的59%，其中船舶、汽车出口增速均较快。具体看，汽车4628.6亿元，增长20.7%；船舶1736.8亿元，增长84.4%；自动数据处理设备及其零部件8158.8亿元，增长11.6%；集成电路6409.1亿元，增长25.8%。

广开首席产业研究院宏观高级研究员罗奂劼对《证券日报》记者表示，从出口商品看，今年1月份至7月份机电产品占出口总值的近六成，占比始终保持较高水平，表明出口结构持续升级和改善的态势不断巩固。全产业链优势、较强生产能力、出口结构优化、对外投资增速加快和跨境电商发展迅速，叠加较低基数等因素，持续对出口带来有效支撑。

在机电产品中，船舶以84.4%的增速领涨。民生银行首席经济学家温彬告诉《证券日报》记者，在航运需求上涨、旧船进入更新期以及绿色航运兴起等因素影响下，自2020年开始的新一轮造船周期仍在继续。作为全球造船中心，今年以来我国手持船舶订单增速屡创新高，1月份至6月份累计增长38.6%，船舶建造周期一般为10个月至24个月，预计全年我国船舶出口将保持高速增长。

同时，家电的出口表现也颇为亮眼。今年前7个月，家用电器累计出口4091.9亿元，增长18.1%。

海关总署统计分析司司长吕大良表示，我国广大外贸经营主体积极适应市场需求，不断深化产品创新迭代、优化升级，加上海外需求改善，推动消费电子产品等出口呈现连续增长态势。截至今年7月份，我国家电出口已连续17个月同比增长，手机、电脑月度出口值也实现连续增长。

此外，数据显示，今年前7个月，我国高新技术产品出口34528.4亿元，增长7.0%。海关总署副署长赵增连在7月30日国新办举行的发布会上提到，创新让中国外贸发展的底气越来越足。他介绍，2023年，我国出口高技术产品同比增长6%，占出口总值的18.7%。自主创新品牌让中国潮牌如雨后春笋，从根植于传统文化的马面裙到功能多样的电子产品，不断在海外圈粉，2023年自主品牌产品出口增长9.3%，占整体出口的21%。

同时，绿色成为外贸高质量发展的鲜明底色。我国出口的每10辆汽车中有4辆是电动汽车，每10辆轨道机车中有7辆是电力机车，出口的蓄电池近九成是锂电池，外贸出口的绿色属性更强了。

展望后续，温彬表示，我国出口保持正增长仍有基础。美国库存回补虽边际转弱，但尚未结束，9月份美联储降息几成定局，货币宽松有助于拉动经济增长和消费需求，从而抵消补库走弱的部分影响。同时，我国在“新三样”、船舶等领域保持领先，政策层面对新质生产力的支持有望打造更多出口增长点。

罗奂劼也表示，展望8月份，在低基数、外需相对平稳、出口结构持续改善，支持出口政策加快落实等因素推动下，出口仍有望保持较快增长。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：国内汽、柴油价格每吨分别下调305、290元
　　人民网北京8月8日电 （记者罗知之）据国家发展改革委官网消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2024年8月8日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低305元、290元。 中石油、中石化、中海油三大公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。…
财经观察：“三新”经济赋能 服务业持续“向新向优”
　　国家统计局近日公布数据显示，2023年我国“三新”经济总增加值为223528亿元，同比增长6.4%，相当于GDP的比重为17.73%。在第三产业（服务业），“三新”经济同比增速达到11.5%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部