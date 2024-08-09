韩 昱

原标题：我国外贸保持稳中向好态势 出口产品提“质”向“新”

日前出炉的外贸进出口“成绩单”显示，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值达到24.83万亿元人民币，同比（下同）增长6.2%。其中，出口14.26万亿元，增长6.7%；进口10.57万亿元，增长5.4%；贸易顺差3.69万亿元，扩大10.6%，外贸进出口保持了稳中向好态势。与此同时，前7个月，我国消费电子等产品出口良好，提“质”向“新”趋势明显。

海关总署发布的数据显示，今年前7个月，我国出口机电产品8.41万亿元，增长8.3%，占我国出口总值的59%，其中船舶、汽车出口增速均较快。具体看，汽车4628.6亿元，增长20.7%；船舶1736.8亿元，增长84.4%；自动数据处理设备及其零部件8158.8亿元，增长11.6%；集成电路6409.1亿元，增长25.8%。

广开首席产业研究院宏观高级研究员罗奂劼对《证券日报》记者表示，从出口商品看，今年1月份至7月份机电产品占出口总值的近六成，占比始终保持较高水平，表明出口结构持续升级和改善的态势不断巩固。全产业链优势、较强生产能力、出口结构优化、对外投资增速加快和跨境电商发展迅速，叠加较低基数等因素，持续对出口带来有效支撑。

在机电产品中，船舶以84.4%的增速领涨。民生银行首席经济学家温彬告诉《证券日报》记者，在航运需求上涨、旧船进入更新期以及绿色航运兴起等因素影响下，自2020年开始的新一轮造船周期仍在继续。作为全球造船中心，今年以来我国手持船舶订单增速屡创新高，1月份至6月份累计增长38.6%，船舶建造周期一般为10个月至24个月，预计全年我国船舶出口将保持高速增长。

同时，家电的出口表现也颇为亮眼。今年前7个月，家用电器累计出口4091.9亿元，增长18.1%。

海关总署统计分析司司长吕大良表示，我国广大外贸经营主体积极适应市场需求，不断深化产品创新迭代、优化升级，加上海外需求改善，推动消费电子产品等出口呈现连续增长态势。截至今年7月份，我国家电出口已连续17个月同比增长，手机、电脑月度出口值也实现连续增长。

此外，数据显示，今年前7个月，我国高新技术产品出口34528.4亿元，增长7.0%。海关总署副署长赵增连在7月30日国新办举行的发布会上提到，创新让中国外贸发展的底气越来越足。他介绍，2023年，我国出口高技术产品同比增长6%，占出口总值的18.7%。自主创新品牌让中国潮牌如雨后春笋，从根植于传统文化的马面裙到功能多样的电子产品，不断在海外圈粉，2023年自主品牌产品出口增长9.3%，占整体出口的21%。

同时，绿色成为外贸高质量发展的鲜明底色。我国出口的每10辆汽车中有4辆是电动汽车，每10辆轨道机车中有7辆是电力机车，出口的蓄电池近九成是锂电池，外贸出口的绿色属性更强了。

展望后续，温彬表示，我国出口保持正增长仍有基础。美国库存回补虽边际转弱，但尚未结束，9月份美联储降息几成定局，货币宽松有助于拉动经济增长和消费需求，从而抵消补库走弱的部分影响。同时，我国在“新三样”、船舶等领域保持领先，政策层面对新质生产力的支持有望打造更多出口增长点。

罗奂劼也表示，展望8月份，在低基数、外需相对平稳、出口结构持续改善，支持出口政策加快落实等因素推动下，出口仍有望保持较快增长。

(责编：杨曦、陈键)

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