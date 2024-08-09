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央企广泛参与国际竞争合作 高质量共建“一带一路”

2024年08月09日09:17 | 来源：人民网
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人民网北京8月9日电 （记者黄盛）“国资央企累计在共建‘一带一路’国家和地区投资合作项目已超过5000个，中央企业已成为我国参与国际竞争合作、高质量共建‘一带一路’的重要力量。”日前，国务院国资委副主任王宏志在国新办新闻发布会上如是说。

记者了解到，在提升国际化经营水平的同时，国资央企为共建“一带一路”国家和地区创造了重要的经济价值、社会价值。

在基础设施合作方面，传统基础设施合作扎实推进，新型基础设施合作积极开展，建成了一批标志性工程、一批示范性项目。比如，雅万高铁开通运营9个月以来，累计发送旅客超过400万人次，电信企业海外服务网络遍及40多个共建国家，亚欧海缆5号项目极大提升了沿线通信能力。

在农业产业合作方面，不断深化粮食、种业等领域的技术合作，创新提升农作物产量、提升农业现代化水平。比如，在中泰两国经贸合作中，中粮集团与正大集团在日前签署战略合作框架协议，重点加强产业链上下游的深度合作，联合探索并协同参与国际市场贸易，并在仓储物流、科技创新等方面进行资源互补、深化合作，打造更具韧性的农粮产业链供应链，促进中泰双方加快农粮行业的现代化、低碳化、绿色化转型。

在惠民利民成效方面，央企在共建“一带一路”国家和地区积极开展民生项目，带动当地近百万人就业。比如，投资建设的巴基斯坦华龙一号项目满足了当地200万人口的用电需求；科特迪瓦城市供水项目使230万人受益；中粮集团自2012年以来，在泰国成立中粮生化泰国公司，迄今累计投资达5亿元人民币，为当地提供超200个就业岗位，每年为泰国创造税收达2亿泰铢。

业内人士表示，国资央企将深入抓好落实，发挥优势特长，深化开放合作，加快推动企业国际化经营高质量发展，助推高质量共建“一带一路”行稳致远。

(责编：罗知之、高雷)
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