人民网北京8月9日电 （记者黄盛）日前，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）接连查处国债交易利益输送等违规行为。

8月8日，交易商协会公告表示，部分中小金融机构在国债交易中存在出借债券账户和利益输送等违规情形，交易商协会已将部分严重违规机构移送中国人民银行实施行政处罚，对于其他此类案件线索交易商协会正在加紧调查处理。

此前一天的8月7日，交易商协会通报称，近日监测发现江苏常熟农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会对上述4家机构启动自律调查。

另外，记者了解到，近一段时间，为维护债券市场秩序，交易商协会也接连查处违规行为。8月1日，交易商协会通报了6起涉及“自融”“返费”等非市场化方式参与债券发行的典型违规案例，要求市场成员重点关注，以案为鉴、合规展业。7月22日，交易商协会对6家货币经纪公司及相关交易即时通讯工具运营商启动自律调查。4月，交易商协会曾发布消息，对6家中小金融机构涉嫌违规代持、出借债券账户等违规行为启动自律调查。

此外，交易商协会通报的2023年度银行间债券市场自律处分情况显示，2023年，13家机构因交易环节违规受到交易商协会自律处分。从机构类型看，处分对象覆盖城商行、农商行、信托公司、保险公司、期货公司以及货币经纪公司等各类型市场主体。从违规情形看，覆盖违规交易债券、违规代持、利益输送以及内控缺失等。

交易商协会表示，各市场成员要加强内控，高度重视债券业务合规检查，避免发生违法违规行为。交易商协会将加强债券交易结算链条分析，加大对违法违规交易行为打击力度，并加强市场警示教育，维护市场秩序，促进银行间债券市场规范健康发展。

业内人士表示，在市场快速发展的背景下，部分市场机构暴露出“重规模、轻合规”“重收益、轻风险”的问题。公平公正、健康有序的二级市场对于银行间债券市场发挥价格发现、提供流动性和服务实体经济的作用至关重要。

(责编：罗知之、高雷)

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