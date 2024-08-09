人民网北京8月9日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况。国家发展改革委就业收入分配和消费司负责人常铁威在会上表示，为扩大养老托育、文旅体育、家政服务等重点领域服务消费，国家发展改革委结合职能，主要开展了三方面工作。

具体来看，第一个方面，聚焦堵点痛点，提升“一老一小”服务水平。国家发展改革委为更好满足老年人多层次多样化服务消费需求，牵头编制并报请印发《国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》。综合利用中央预算内投资、地方政府专项债券、普惠养老专项再贷款等资金渠道，支持养老托育服务体系设施建设。

第二个方面，是补短板强弱项，支持文旅体育设施设备提质升级。组织实施了“十四五”文化保护传承利用工程，安排中央预算内投资支持符合条件的文化旅游项目，补齐通景道路、旅游厕所、停车场、充电设施等重点基础设施短板；在大规模设备更新和消费品以旧换新的工作当中，牵头出台《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，实施观光游览设施更新提升等八大行动，将符合条件的重点项目纳入超长期特别国债等资金支持范围。加强体育公园和社会足球场地建设，改善全民健身场地设施条件。

第三个方面，是推动转型发展，提升家政服务供给质量。部署开展了家政服务质量提升“十大行动”，牵头深化家政产教融合、家政进社区等专项行动，围绕降成本、规范化、高质量三方面重点，加快家政服务业从中介制向员工制转型，推动家政职业化发展。

常铁威强调，下一步，国家发展改革委将把服务消费作为消费扩容提质的重要抓手，充分发挥中央预算内投资等中央资金的引导和带动作用，积极支持服务消费重点领域发展；推进实施城市社区嵌入式服务设施建设工程，将生活服务嵌入到社区，更好满足群众“家门口”“楼底下”的优质普惠服务需求；打造龙头企业和服务品牌，以优质供给引领消费需求提质升级。

(责编：罗知之、高雷)

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