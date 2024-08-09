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自然资源部：强化风险动态管控 有效应对汛期暴雨灾害

2024年08月09日14:36 | 来源：人民网
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人民网北京8月9日电 （记者王绍绍）据自然资源部消息，今年上半年，全国共发生地质灾害2146起。初步统计，今年入汛以来共成功预报地质灾害253起，有效避免2443人可能出现的因灾伤亡。

记者从自然资源部了解到，针对今年以来的多次强降雨过程，中国地质环境监测院(自然资源部地质灾害技术指导中心)从自动化监测方面已成功预警预报灾险情68起，有效避免216人可能伤亡。据统计，近半数这类险情发生在夜间，且短时强降雨诱发的滑坡事件常具突发性，留给预警与疏散的时间窗口极为有限。在此背景下，自动化监测设备展现出“全天候、准实时”的独特优势，与群测群防有效协同。

此外，我国已查明27万余处地质灾害隐患，建立了26万余名基层群众为主体的群测群防体系，在防灾减灾中发挥了积极作用。地质灾害监测预警实验工作自2020年启动，采取“在实践中提升”的方式，研发了1套设备、1个系统和“1+4”技术标准，覆盖了5.6万处地质灾害隐患。

截至7月底，今年我国累计成功预警预报灾情险情约640起，及时组织10139人撤离，有效避免2869人可能伤亡，“人防+技防”模式发挥了积极的作用。

为了更有效地应对汛期暴雨灾害及地质灾害风险，下一步自然资源部将从以下几方面聚焦聚力：

一是完善防灾机制，形成防灾合力。充分发挥国家防减救灾委、国家防总、国务院抗震救灾指挥部等议事协调机构作用，强化应急管理、住房城乡建设、交通运输、水利、文旅、能源、地震、铁路等相关部门行业监管，压实生产经营单位和工程建设单位防灾责任，积极避免农村切坡建房和工程建设领域地质灾害。

二是加强基础工作，强化源头管控。进一步强化地质灾害综合遥感识别、提高高风险地区1:1万调查覆盖面，进一步摸清风险隐患底数。强化风险调查成果在国土空间规划和各类工程建设专项规划中的应用，严格实施工程建设项目地质灾害危险性评估制度，从源头上避免和减轻地质灾害风险。

三是加强监测预警，强化风险动态管控。加强先进试用设备和技术方法在隐患点监测预警上的应用，完善县级地质灾害气象风险预警体系，建立“点面结合”的监测预警体系，提高监测预警精度。落实“隐患点＋风险区”双控管理要求，完善风险管控体系，提高风险动态管控能力。

四是加强培训演练，提升基层能力。组织开展形式多样的宣传教育培训，提高防灾责任人、受威胁群众的防灾减灾意识和自主防范能力。针对重要隐患点和高风险区，组织受威胁人员及相关责任部门、单位开展应急演练，提升临灾避险能力。强化基层应急能力建设和力量预置，通过持续加强技术支撑单位驻县包乡体制建设，提高基层地质灾害防治管理能力和技术水平。

(责编：乔业琼、高雷)
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