人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

五部门联合发文严管食堂食品安全

2024年08月09日14:36 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月9日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局、教育部、民政部、国家卫生健康委、国管局联合印发《关于强化集中用餐单位食堂承包经营食品安全管理工作的通知》（以下简称《通知》），进一步落实食品安全“四个最严”要求，加强集中用餐单位食堂承包经营食品安全管理。

《通知》要求，要推动集中用餐单位落实食品安全责任，督促承包经营企业落实落细主体责任，强化行业管理责任，强化部门监管责任，强化应急处置，严格责任追究等。各有关部门要加强协作配合，及时互通信息，形成齐抓共管合力，共同维护集中用餐单位食品安全。

《通知》明确，集中用餐单位对本单位食品安全负总责，承包经营企业对其承包经营食堂的食品安全工作全面负责；各地行业主管部门应强化行业管理责任，市场监管部门应强化监管责任，加强要点检查，实施联合惩戒和信用管理。

《通知》强调，承包经营企业在集中用餐单位食堂所在地取得食品经营许可，高校申请集中用餐单位食堂许可的，由省级市场监管部门根据教育管理层级对应关系等确定许可和审查权限。列入严重违法失信名单的企业，不得承包集中用餐单位食堂。

(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
如何增强服务消费创新动能？发改委强调三个主题词
　　人民网北京8月9日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况。国家发展改革委就业收入分配和消费司负责人常铁威在会上表示，下一步，将围绕“培育”“融合”“激活”三个主题词，不断增强服务消费创新动能。…
商务部：提升市场主体活力 激发服务消费潜能
　　人民网北京8月9日电 （记者郝帅）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍《关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》）有关情况。 今年为“消费促进年”，服务消费是民生福祉改善提升的重要支撑，是消费结构优化升级的重要方向，也是推动经济高质量发展的重要内生动力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部