人民网记者 黄盛

巴黎奥运，扣人心弦。

46秒40。作为男子100米世界纪录、奥运会纪录保持者，中国游泳队运动员潘展乐以骄人速度圆梦巴黎。

2比3。女排1/4决赛中，中国女排虽未逆转土耳其队，但全队拼到最后一刻的每一次扣球、每一次防守，继续书写着永远迎难而上的女排精神。

2银1铜。中国体操队运动员张博恒虽然与金牌失之交臂，但训练的努力与赛场上的坚韧，诠释了对自我极限的不断突破。

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秉承奥运精神，游泳的速度、女排的力量、体操的坚韧，激荡着每一颗热爱运动、追求卓越的心脏。而在他们永不言弃的背后，还有一个共同的身份——“太保蓝之队”。

对于“黄金一代”中国游泳队来说，“太保蓝之队”也是他们自我超越的底色——从2023年福冈游泳世锦赛到杭州亚运会、再到今年的多哈游泳世锦赛，中国游泳队的成绩持续走高，摘金夺银的同时，还刷新多个项目的亚洲纪录甚至是世界纪录。“太保蓝之队”成员张雨霏、覃海洋等作为中坚力量矢志拼搏，潘展乐、唐钱婷等新锐选手成绩亮眼，汪顺、叶诗文等“老将”发挥稳定。

对于“金字招牌”中国女排来说，“太保蓝之队”也是他们不屈不挠的力量见证——自2018年来，中国太保一直同中国女排携手，并将“祖国至上、顽强拼搏、团结协作、永不言败”的精神，内化为连接内外各界的精神纽带，也植入到每一位女排选手的基因中。

对于“体操全能选手”张博恒来说，“太保蓝之队”也是他和队友每次冲向梦想的坚韧守护——专属保险为张博恒等队员提供全面的保险保障，确保他们在追求卓越的道路上无后顾之忧。团体意外险涵盖了运动员和工作人员在境内及境外比赛过程中，不幸发生意外事故或突发急性病责任；团体健康险保障了运动员在日常生活、训练及参赛过程中，不幸发生的意外事故及疾病导致的日常门急诊医疗、住院医疗，以及重大意外或重大疾病、轻症疾病导致的医疗费用支出。

记者了解到，针对队员平时训练与出征奥运会等重大赛事可能遇到的意外、伤病及个人旅行不便等风险，中国太保提供了涵盖健康保险、团体意外、健康服务在内的一揽子险种解决方案，总计保额为4.68亿元。

不仅如此，中国太保还为“太保蓝之队”全体运动员及家属们提供了“太医管家”家庭医生服务，一支由健康管家、自建医生与外部专家组成的多元化服务团队7*24小时守护运动员及其家人的健康，为全家人提供日常健康管理和就医解决方案；此外，太医管家已链接全国超1300家三甲医院，经过家庭医生分诊导诊，能够快速为有需要的运动员及其家人对接线上、线下优质医疗资源。

竞技体育的速度与坚韧，最是激荡人心。中国太保坚信，每一份用心保障都是对体育精神的致敬，每一次细致服务都是对奋进逐梦的助力。

(责编：乔业琼、高雷)

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