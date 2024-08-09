原标题：桂气入滇，开工！

8月8日，国家“十四五”重大能源基础设施重点工程广西LNG外输管道复线（百色—文山）工程正式开工建设。建成投产后，每年将为滇东南地区增加10亿立方米天然气供应量。

工程起自广西百色右江区百色首站，止于云南文山州砚山县砚山末站，途经广西、云南，全长346.8公里，设计压力10兆帕，设计年输量10亿立方米，是提升广西、云南资源引进能力，优化完善区域油气管网布局，促进革命老区能源结构转型升级和经济社会高质量发展的重点项目。

工程全面推广“橇装化、模块化、装配化”技术，通过整体预制、现场连头，分体预制、现场组装，工厂成橇、整体到货方式，实现“工厂预制最大化，现场安装最小化”，大幅提升工艺装置集成度与施工效率。在508毫米小管径中推广采用自动焊工艺，较以往小口径传统焊接工艺相比，具有施焊速度快、焊接效率高、焊接质量稳定可控等特点，有效提升管道本质安全。

管线临近广西大王岭自治区级自然保护区、澄碧湖自治区级森林公园等4处自然保护地以及2处饮用水水源保护区，沿线生态保护红线区分布广、密度高，对环保提出了更高要求。

国家管网集团积极打造“绿色管网”，将安全环保理念融入管道设计建设全过程，通过优化路径、缩窄施工作业带、减少树木砍伐、及时恢复原始地貌等措施，减少对环境的干扰；在环保高敏感区域，采取隧道、定向钻穿越等技术有效减少地表破坏；施工过程中严格落实环保水保“三同时”，严格控制施工期废水、废气、废渣，守护绿水青山。

工程建成投产后，将与西气东输二线南宁—百色支线联通，有效解决广西、云南气源单一问题，有力支撑地方工业产业布局优化与结构调整、因地制宜发展新质生产力，为实现高质量发展注入新动能。

(责编：曹淼、李源)

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