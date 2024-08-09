林渊 王崟欣

从福州西湖公园出发，乘船一路向南，沿途绿意盎然、美景不断。在福建福州，这样画卷中的景象，却是当地人民的生活日常。

傍晚时分，福州市民黄学鼎约上三两好友，来到白马河游船。“喝茶聊天，泛舟赏绿，别提有多惬意。”黄学鼎说。在福州，内河游正成为越来越多市民和游客的游玩新选择。

福州是典型的山水城市，139条内河纵横交错。好生态是内河游的基础。可一段时间以来，随着城市发展，福州内河一度黑臭问题严重。

多年来，福州市委、市政府持续推进城市水系综合治理，治污染源、清淤截污、拆除违建……同步在沿河两岸“种树”、“修路”、“亮灯”、“造景”、“建园”。一年又一年，河水清了、河岸绿了、周边美了，沿河水系串联起一条条绿意盎然的生活慢行道和一个个口袋公园。

黄学鼎家就住白马河边。“过去是捂着鼻子过，现在成了白马河的摄影爱好者。”黄学鼎说，“生态好了，连鸟也多了！”

治好了水，如何让好生态更好造福于民？近年来，福州市结合河道通航条件，在内河整治的基础上，大力开发水上交通和内河旅游，目前已开发白马河、东西河、流花溪等18条河湖水系，累计通航59公里。据介绍，福州还将用三年时间建设“百公里”内河游线，通过综合施策、系统整治，把水生态修复治理、人居环境提升、文化旅游景观打造等结合起来，统筹谋划、一体推进，推动打造人水和谐共生的现代化山水标杆城市，不断满足群众“亲水、亲山、亲自然”的生活追求。

傍晚时分，白马河边人气渐旺。河面上，和黄学鼎一样游船的市民与游客不少。船在水上游，人在岸上走。画面美好，自成一景。“生活在这里，就像生活在画中。”黄学鼎说。

(责编：王震、陈键)

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