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高质量发展调研行 | 在泉州生态连绵带，邂逅城市田园

刘晓宇
2024年08月09日16:52 | 来源：人民日报客户端
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左手扫帚，右手簸箕，53岁的林明华大姐，一副典型的“惠安女”装扮——花头巾紧捂双颊，只露眉眼和嘴鼻，个子不高却精气神儿十足。从“田野地瓜农”转行为“公园护绿者”已有三年，林明华却笑称自己“越来越年轻”，秘诀何在？

“瞧！天天享受山野生活，何愁老去？”站在位于泉州台商投资区的海上丝绸之路生态公园，抬头可见蓝天白云，低头可见碧水清波，目之所及是近5000亩农田、湖面、鱼塘、湿地和防风林汇聚成的“一廊、四区、多景”生态廊道。这里，眼下已被市民誉为“城市之眼”。

泉州海丝生态公园全景。泉州台商投资区供图

泉州海丝生态公园全景。泉州台商投资区供图

“‘一廊’是指百崎湖水系生态廊道，‘四区’是山水田塘展示区、海绵城市展示区、田园风光展示区、果林荷塘展示区，‘多景’有百崎夕照、古渡码头、3D打印山水桥等，这里是泉州生态连绵带建设工程的先行示范区。”泉州台商投资区农林水与生态环境局副局长谢家松介绍说。

家住临近的洛阳镇上浦村，电动车十分钟即可到公园上班，陈芽大姐成为公园环卫工也已经有三年时光。“过去大家伙儿自己的地自己种，现在流转给公司统一运营，保底收入不说，自己还能在家门口上班。”陈大姐拿起扫帚一指，不远处的闽南红厝依稀可辨，“那就是我们村，环境可好了，欢迎去看看！”

“我们与当地村民合作，进行了土地流转，既整合既有资源，保持农业运作，又打造农民维护公园的模式，实现多方获利。”泉州台商投资区招商文旅集团副总经理郑兴文说。

泉州海丝生态公园内，山、水、林、田、塘、湿地等自然景观相得益彰。杨芝浩 摄

泉州海丝生态公园内，山、水、林、田、塘、湿地等自然景观相得益彰。杨芝浩 摄

作为泉州生态连绵带的重要组成部分，海上丝绸之路生态公园依托百崎湖自然水系，以绿道路网为骨架，串起山、水、林、田、塘、湿地等自然景观，形成相互衔接、连绵成片的生态体系。

2017年底，泉州在全国首创生态连绵带建设，提出按照“山为骨、水为脉，林田湖草为肌体”的思路，串起城市山水，倾力建设山水田园城市。

经过近7年的建设，泉州生态连绵带项目已初具规模。环泉州湾区域22个生态连绵带示范项目有序铺开，主要生态廊道逐步贯通，山线和水线形成完整闭合圈，中心城市300米见绿、500米见园覆盖率不断提升，群众乐享绿色生态福利。

泉州百崎湖碧波荡漾。杨芝浩 摄

泉州百崎湖碧波荡漾。杨芝浩 摄

车行山水间，人在画中游。“品质泉州”以“生态连绵带”解码，牢牢守住发展和生态两条底线，始终坚持生态优先，推动绿色发展。

(责编：王震、陈键)
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