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高质量发展调研行 | 连续45年森林覆盖率全国第一，福建是如何做到的？

王崟欣
2024年08月09日16:55 | 来源：人民日报客户端
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初到福建，最大的印象是绿。

全省森林覆盖率达65.12%，连续45年保持全国首位，福建被称为全国最“绿”的省份。

福州金牛山公园福道，被绿色包围。陈晨旭 摄

福州金牛山公园福道，被绿色包围。陈晨旭 摄

可过去，在福建广大集体林区，由于村民砍树卖钱，生态一度遭到破坏。2002年，福建在全国率先开展集体林权制度改革，将集体林地“分山到户、均林到人”。从此，广大山林有了主人，林农有了积极性，“山定权、树定根、人定心”。

可问题也随之而来。不砍树怎么富？单家独户怎么办？多年来，福建持续将林改向纵深推进，通过发展林下经济、森林旅游、林业碳汇，实现不砍树也致富；通过培育新型经营主体，鼓励适度规模经营，林业经营质量不断提高。20多年间，福建全省林业产业总产值从2002年636亿元增长到2023年7651亿元，持续保持全国前列；全省森林覆盖率净增4.6个百分点，达到65.12%；全省森林蓄积量净增4.46亿立方米，达到8.07亿立方米。

俯瞰福建武夷山国家公园，满目苍翠。黄海 摄

俯瞰福建武夷山国家公园，满目苍翠。黄海 摄

林改是福建持续推进生态保护的一个缩影。近年来，福建不断完善生态文明建设，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。如今的福建，天更蓝了，去年全省设区城市空气质量优良天数比例达98.4%；水更清了，全省主要流域国控断面优良水质比例达99%；海更净了，全省近岸海域水质优良比例达88.7%；山更绿了，“清新福建”名片更加亮丽。

从生态环境“高颜值”，到经济发展“高素质”，福建不断拓宽绿水青山向金山银山转化路径，完善生态产品价值实现机制。数据显示，福建以约占全国3%的人口、1.3%的土地、3%的能耗创造了全国4.4%的经济总量。

来福建的游客说，这里“青山叠翠、碧水潺流，甚至连呼吸的空气都是‘甜’的！”

(责编：王震、陈键)
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