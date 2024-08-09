新华社北京8月9日电（记者樊曦）记者9日从中国国家铁路集团有限公司了解到，自暑运启动以来，7月1日至8月8日，全国铁路累计发送旅客5.4亿人次，同比增长5.1%，日均发送旅客1386万人次，全国铁路客流保持高位运行。

国铁集团运输部相关负责人介绍，今年暑期学生流、旅游流、探亲流等出行需求旺盛，铁路客流保持高位运行。铁路部门认真统筹客货运输和防洪安全，精心制定暑期旅客运输工作方案，加大运输能力投放，落实便民利民惠民举措，努力为旅客平安有序出行和经济平稳运行提供可靠保障。

为保障旅客安全有序出行，各地铁路部门优化出行服务，强化路地联动机制，努力提升旅客出行体验。国铁武汉局集团公司武汉、汉口等车站积极协调当地公交集团等市政交通部门，统筹安排公共交通运力，方便旅客出行“最后一公里”；国铁广州局集团公司与南方电网贵州铜仁碧江供电局密切协作，结合暑运铁路运输安全重点，对管内广珠城际铁路沿线供电线路开展安全巡查；国铁昆明局集团公司各车站加强防洪重点区域排查和应急值守工作，确保行车安全，同时在旅客出行高峰时段增开安检、验证、检票通道，加强旅客引导，确保旅客乘降安全有序。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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