新华社北京8月9日电（记者张千千、刘开雄）国家外汇管理局8月9日发布的数据显示，2024年上半年，我国经常账户顺差6713亿元。

按美元计值，2024年上半年，我国经常账户顺差941亿美元。

“上半年我国国际收支保持基本平衡。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英说，上半年我国经常账户顺差与同期国内生产总值（GDP）之比为1.1%，继续处于合理均衡区间。

王春英表示，上半年，我国国际收支口径的货物贸易顺差2884亿美元，为历年同期次高值，同比增长1%；服务贸易收支平稳增长，旅行逆差1032亿美元，同比增长37%，境外人员来华、居民跨境旅行均有所增加，带动旅行收入和支出分别增长43%和37%。

此外，王春英介绍，上半年，我国对外股权性质直接投资净流出653亿美元，各类企业积极有序开展全球化布局；来华股权性质直接投资中，新增资本金流入408亿美元。双向直接投资平稳有序。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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