人民网北京8月9日电 （记者孙阳）第二十六届中国国际高新技术成果交易会（以下简称“高交会”）将于2024年11月14日至16日在深圳举行。本届高交会展览总面积达40万平方米，共有来自全球100多个国家和地区的5000余家高新技术企业参展，专业观众预计达50万人次。

据悉，本届高交会设置了涵盖多个前沿领域的主题展区，包括国际科技、省市科技、国之重器重大装备、科技巨头产业链、专精特新及新质生产力、人工智能与机器人、电子信息与大数据、清洁能源、高端装备制造、生物技术与高端医疗器械、创新创业与金融服务、节能环保和绿色低碳、国际环境水务、建筑产业链与智能建造、半导体显示与集成电路、智慧农业与数字乡村、新能源产业、低空经济与空天、智慧交通运输与物流科技创新、未来科技与智慧城市、新材料、产教融合等，全面呈现科技发展的最新成果和未来趋势。

同时，本届高交会国际化水平进一步提升，包括ABB、西门子、施耐德、壳牌、埃克森美孚、雪佛龙、道达尔等国际能源企业积极参展。国家电网、中国石油、三峡集团、国家电投、中国海油、中国石化、南方电网、国家能源、中国中化、中核集团、中国华电、中国华能、中广核等一批国内代表企业参展参会。

业内分析认为，在科技与能源的交叉路口，中国正以坚定步伐推进能源革命，深度参与国际能源治理变革，推动建立公平公正、均衡普惠的全球能源治理体系。此外，世界级能源企业通过展会平台发挥集聚效应，推动能源科技创新国际合作，在全球范围内进一步深化能源科技创新。北京市贸促会原会长姚望表示，高交会将全面展示我国新型能源体系建设所取得的成就与能源科技现代化水平，成为全球性能源科技创新资源高效整合、协同发展的重要载体和世界级平台。

(责编：乔业琼、高雷)

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