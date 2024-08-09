人民网北京8月9日电 （记者杜燕飞）在8日举行的中国国有企业践行能源安全新战略成果发布会上，与会嘉宾表示，当前，经济高质量发展对安全可靠能源供应提出更高需求，建设现代化强国离不开稳固的能源保障。要进一步发挥国有企业在践行能源安全新战略中的基础支撑作用，不断强化国有企业科技创新主体地位，助力构建新型能源体系。

数据显示，能源安全新战略提出10年来，国有企业特别是中央企业是我国能源供应的主力军，承担了90%以上的油气供应、60%以上的电力供应及25%以上的煤炭供应。

国务院国资委研究中心党委书记、主任衣学东表示，应当进一步发挥国有企业在践行能源安全新战略中的基础支撑作用。更好统筹能源行业高质量发展和高水平安全，坚定不移践行国有企业使命担当；不断强化国有企业科技创新主体地位，充分发挥能源技术革命“领头羊”作用；充分发挥国有企业智库功能作用，思考关系国家能源安全的重大战略问题。

在科技创新方面，衣学东认为，国有企业应持续聚焦制约能源行业高质量发展和我国能源安全的共性问题，积极推进可再生能源、储能、氢能、智能电网等关键技术攻关，加强基础性、紧迫性、前沿性研究，以科技创新补短板强弱项，提升能源自主安全保障能力，围绕能源产业链部署创新链，依靠创新链提升价值链，促进能源行业转方式调结构、推动发展转型变革。

具体到煤炭行业，中国煤炭工业协会党委书记李延江表示，10年以来，煤炭行业深化供给侧结构性改革，强化科技创新支撑引领，建设现代化产业体系，加快绿色低碳转型，实现了跨越式发展，稳住了能源安全基本盘，守住了能源安全底线。

“从煤炭产业链供应链发展趋势看，我国煤炭消费结构、消费强度发生了质的变化，主要耗煤行业发展进入产品产量高位波动、增幅回落期。初步预测，‘十五五’期间，我国煤炭消费总量将进入峰值平台期，煤炭行业即将进入产量零增长阶段，转型发展进入关键攻坚时期。”李延江说，从煤炭行业发展阶段和地位作用看，煤炭作为兜底保障能源的地位不会改变，支撑清洁能源发展的使命不会改变，向工业原料和煤基新材料转型的方向不会改变，推动煤炭清洁高效利用与生态环境保护的责任不会改变。

构建新型能源体系，要统筹兼顾新能源与传统能源发展。论坛上，国家能源集团发布的《中国能源展望2060——能源产业中国式现代化之路》报告指出，新能源发展重在做大增量，稳步推进以沙漠、戈壁、荒漠为代表的西北大型风光基地、西南大型水电基地、海上风电基地建设是今后一段时期新能源集中式大规模发展的重点。传统化石能源发展重在稳住存量，为新能源规模化发展让渡空间并提供兜底保障，推进煤电和新能源联营是今后一段时期的重要组织形态。

“国有企业应持续深化能源领域智库合作，推动中外能源领域智库、中央企业智库和地方国资国企智库、‘硬技术’与‘软科学’类智库间合作，推动能源安全新战略向纵深发展。”衣学东说。

(责编：乔业琼、高雷)

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