人民网北京8月9日电 （欧阳易佳）据水利部消息，8月9日至11日，内蒙古东部将有中到大雨，部分地区暴雨，局部大暴雨。受其影响，辽河上游西辽河及支流乌力吉木仁河，嫩江下游支流雅鲁河、绰尔河、洮儿河及霍林河将出现明显涨水过程，部分中小河流可能出现超警洪水。

8月8日，国家防总办公室、应急管理部继续组织气象、水利、自然资源等部门进行防汛专题会商。会商指出，当前东北地区部分河流维持超警超保，乌苏里江水位持续上涨，各级各有关部门要继续强化“七下八上”防汛关键期各项工作部署，落实各项防汛救灾责任措施。要切实提高政治站位，树牢底线思维、极限思维，高度重视江河流域性洪水防御和局地强降雨防范应对，加强巡查防守，严格落实水库“三个责任人”职责，确保重要堤防水库和基础设施安全。

国家防总副总指挥、水利部部长李国英高度重视内蒙古暴雨洪水防御工作，要求强化预报预警预演预案措施，全力做好强降雨防范应对。8月9日12时，水利部针对内蒙古自治区启动洪水防御Ⅳ级应急响应并发出通知，要求地方水利部门和有关流域管理机构加强监测预报预警，滚动会商研判雨情水情汛情，强化水工程调度和堤防巡查防守，做好水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作，确保人民群众生命财产安全。水利部松辽水利委员会已启动洪水防御Ⅳ级应急响应，全力做好强降雨防范应对工作。

(责编：乔业琼、高雷)

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