人民网北京8月9日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局9日公布2024年二季度及上半年国际收支平衡表初步数据。数据显示，2024年上半年，我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差941亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为1.1%，继续处于合理均衡区间；双向跨境资本流动平稳有序。

货物贸易顺差保持较高水平。数据显示，上半年，我国国际收支口径的货物贸易顺差2884亿美元，为历年同期次高值，同比增长1%。其中，货物贸易出口15796亿美元，同比增长3%；进口12912亿美元，同比增长4%。

“上半年，我国国民经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力激发外贸新动能，叠加外部需求边际改善，推动我国货物贸易进出口稳定增长。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英说。

服务贸易收支平稳增长。数据显示，上半年，服务贸易逆差1229亿美元。“一方面，旅行逆差1032亿美元，同比增长37%，境外人员来华、居民跨境旅行均有所增加，带动旅行收入和支出分别增长43%和37%。”王春英表示，另一方面，服务贸易顺差项目持续增长。其中，咨询、广告等其他商业服务顺差192亿美元，处于历史高位；电信、计算机和信息服务顺差100亿美元，同比增长26%。

双向直接投资平稳有序。数据显示，上半年，我国对外股权性质直接投资净流出653亿美元，各类企业积极有序开展全球化布局；来华股权性质直接投资中，新增资本金流入408亿美元。

业内人士表示，上半年，随着国内稳外贸政策持续显效，国内市场需求稳步复苏、企业补库存周期、能源等商品进口价格持续改善等，带动我国货物进口稳步回升。与此同时，与货物贸易相比，服务贸易具有绿色、低碳、高附加值和知识密集等特点。高水平服务贸易能够促进服务业发展质量提升，推动全球要素资源在本国服务业有效配置。

民生银行首席经济学家温彬认为，我国经济延续回升向好态势，高水平对外开放扎实推进，有利于国际收支保持基本平衡。同时，跨境电商、离岸贸易等外贸新业态持续涌现，与共建“一带一路”国家经贸合作日益加深。在多重有利因素支持下，出口有基础保持中高速增长，继续在稳定跨境资金流动方面发挥基本盘作用。

“总体看，面对复杂多变的外部环境，我国着力推动高质量发展，围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，增强经济持续回升向好态势，将有利于我国国际收支继续保持基本平衡。”王春英说。

(责编：乔业琼、高雷)

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