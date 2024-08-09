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国产操作系统加速拥抱人工智能 共绘产业高质量发展新图景

2024年08月09日19:05 | 来源：人民网
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人民网北京8月9日电 （记者乔雪峰）近年来，在外部环境、内部政策、新兴市场需求等多方面因素的共同推动下，国产操作系统加速崛起，成为推动新质生产力发展的先锋队和主力军。据赛迪顾问数据资料显示，2023年中国操作系统市场增速加快，市场规模达到191.1亿元。行业核心业务系统升级进入深水区，中国操作系统厂商通过新一轮信息技术创新破局。

当前，数字化、智能化已成为经济结构优化升级的大势所趋。中国网信品牌正站在新的历史起点上蓄势待发，不断提升关键核心技术攻关能力，才能把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。

中国工程院院士廖湘科在2024中国操作系统产业大会上表示，未来操作系统应坚持走融合与协同发展的道路，期待政产学研用共同推动科技创新与产业创新之间的双向连接，打造更安全、更广泛、更丰富的基础软件产品。

中国工程院院士倪光南则表示，麒麟操作系统不仅广泛支持多种国产芯片，同时与AI大模型等技术融合发展。“未来，我们要打造具有国际影响力的中国操作系统，为世界科技创新贡献中国智慧、中国方案。”

中国工程院院士尼玛扎西表示，希望国产操作系统能充分利用人工智能开展语言技术研发，助力国家信创工程在边疆民族地区的全面实施，加快实现国家科技高水平自立自强。

目前国产操作系统的安全性、稳定性已有跨越式发展，实现了生态数量的“百万级”跃升，形成了包括办公、经营、业务等一系列成熟应用场景，在党政、金融和关基行业的国产化替代中发挥了极为重要的作用。

“国产操作系统产业应该围绕人工智能加速实现技术突破、聚焦原生适配加快推动生态突破。”麒麟软件有限公司党委书记、董事长谌志华表示，应该把做好产品、建好生态作为首要任务，持续为用户及上下游生态伙伴做好支撑和助力，打造世界级操作系统中国品牌。

生态建设是推动网信产业发展的关键环节，操作系统则是网信产业链上负责软硬件设施居中调度的“中枢神经”。在国家工业信息安全发展研究中心下属北京赛昇科技有限公司计世资讯研究院行研总监丁震看来，对于国产操作系统，关乎体验的核心是系统所适配的应用生态。

(责编：乔业琼、高雷)
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