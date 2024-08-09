人民网北京8月9日电 （记者乔雪峰）近日，一列满载3200吨卷钢的货运列车从河北邢台货场开出，驶向山东兴福镇站。这是中国铁路北京局开行的首列邢台至兴福镇卷钢箱货运列车，标志着中国铁路北京局在积极投用货运新装备、助推钢材运输提速上取得了新成效。

据中国铁路北京局货运物流服务中心业务指导鲁长峰介绍，卷钢箱由底架、端墙和防雨装置三部分组成。作为铁路货运新装备，卷钢箱运输具有安全、高效的优势。

鲁长峰表示，汽车使用卷钢箱装运卷钢抵达铁路货场后，只需将卷钢箱整体吊装至火车即可，可实现货不落地、带箱倒装。避免了传统敞车运输带来的卷钢多次倒装、多次装载加固等问题，提升了运输效率，降低了安全风险，同时也为客户节省了装载加固材料费用。

河北省是我国钢材生产大省，为服务好河北省经济发展，助推河北钢材更多、更快销往各地，中国铁路北京局主动对接企业需求，积极推广“卷钢专用集装箱”物流产品。除最新启动的德龙钢铁卷钢项目外，目前还开行了石家庄良村至山东博兴卷钢箱班列，实现了公铁联运一箱到底、“门到门”运输。

在使用卷钢箱提升“硬件”能力的基础上，中国铁路北京局还不断提升“软件”品质。在服务企业过程中，中国铁路北京局所属石家庄铁路物流中心提供物流总包服务，为企业提供租用卷钢箱、汽车短驳、铁路运输、两端装卸、货物追踪等“一站式”总包服务，让企业“足不出户”完成钢材发运。同时，石家庄铁路物流中心调配足量卷钢箱和空车等运力资源，随时满足企业发运需求；详细划分集装箱作业区域货位，使作业更加科学高效；对营业部货运人员和企业运输人员进行卷钢箱装载加固培训，确保运输安全万无一失。

“新式装备+优质服务”也得到了企业的充分认可，河北敬业集团有限公司物流部运输科科长王立栋表示，使用卷钢箱运输卷钢要比传统铁路运输模式快得多，在同等条件下，使用卷钢箱在倒装环节较过去能节省至少三分之一时间。并且现在发运卷钢，只需打个电话，上门取货、发运、到端配送，铁路部门全包了，真是又快又省事儿。

据统计，今年以来，中国铁路北京局已累计使用卷钢箱运输卷钢24.9万吨。未来，将继续推广使用卷钢箱等货运新装备，为更好地服务地方经济发展、有效降低全社会物流成本、推动钢铁企业降本增效注入新动力。

(责编：乔业琼、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经