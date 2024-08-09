俗话说

“早晨起来七件事

柴米油盐酱醋茶”

七件事中的“油”

每天下厨必不可少

而油料作物

却显得熟悉又陌生

长在树上的“油瓶子”

千家万户的小事

汇集成国家的大事

在我国

油料作物属于

重要的经济作物

2022年

全国油料产量3654.2万吨

其中花生1832.9万吨

油菜籽1553.1万吨

在部分地区

芝麻、胡麻籽、葵花籽

也占有较高比例

除了草本油料作物

油茶籽等木本油料作物

也是我国食用油供给体系的

重要组成部分

油茶是我国特有的

木本食用油料树种

与油橄榄、油棕榈、椰子

并称为世界四大木本油料植物

用油茶籽榨出的茶油

被称为“东方橄榄油”

但相较于橄榄油

茶油的耐热度、燃点更高

更适宜中国人

煎、炒、烹、炸的烹饪习惯

2022年

全国油茶种植面积7084.5万亩

油茶籽产量294.6万吨

茶油产能100.0万吨

产区主要分布在

湖南、江西、广西

湖北、广东、福建

贵州、浙江等省份

《加快油茶产业发展三年行动方案》

（2023—2025年）明确

到2025年

全国油茶种植面积

要达到9000万亩以上

茶油产能达到200万吨

青山环绕的“绿色油库”

油茶树适宜生长在

温暖湿润的低山丘陵和山区

位于浙江省西南部的

衢州市常山县

是“中国油茶之乡”

享有“浙西绿色油库”美誉

油茶种植面积和产量

均占全省首位

常山地处钱塘江源头区域

空气、水质优良

森林覆盖率高达71.2%

是浙江省重要生态屏障

国家重点生态功能区

气候温润、雨量充沛

适宜发展油茶种植

常山油茶种植历史悠久

据《常山县志》记载

宋末元初时常山已栽种油茶

明代中叶油茶已广及山区、丘陵

民国时期全县各乡均种有油茶

新中国成立后

常山的“油文章”

迎来了新篇章

1958年

全县油茶面积达到22.89万亩

油茶籽产量4984吨

1972年

油茶籽产量6198吨

1979年

常山被列为全国油茶基地县

2023年

常山油茶种植面积29万亩

油茶籽产量8250吨

茶油除了烹饪

也可用于食品和医药行业

还可加工成高级护肤品

茶籽饼粕中的茶皂素

广泛应用在日用化学、医药

生物农药、建材化工等行业

“一滴油”产业已成为

全县主要的特色产业之一

十多道工序下的“千年传承”

成熟的油茶籽

外形跟板栗有点相像

但油茶和板栗

并不是“近亲”

油茶与茶同属

山茶科、山茶属

板栗则属壳斗科、栗属

当一颗油茶树

约5%的果实开裂

果蒲发红或发黄

油茶籽壳变黑发亮时

就可以进行采收了

采收的油茶果经晾晒后

果蒲开裂

脱果蒲后的油茶籽

含水量达到8%以下

方能进仓待榨

在长期的油茶生产过程中

常山逐渐形成了一种

山茶油传统制作工艺——

“木龙榨”榨油工艺

虽然冷榨生产线

早已引入加工企业

但“木龙榨”工艺

仍以其特有的生命力延传至今

采果、堆沤、晒果、脱壳

晒籽、碾粉、过筛、烘炒

蒸粉、包饼、榨油、过滤

……

经过十多道工序

在油匠师傅的千锤百击

和浑厚整齐的号子声中

一滴滴色泽金黄

清香四溢的山茶油

从龙榨口慢慢渗出

千年传承绵延流淌

全国特产“大摸底”

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来源｜人民网

总策划｜张玉珂

监制｜李娜 戴谦 刘云

策划｜翟巧红 行家玮

文案｜陈陆洵 沈嘉宁（实习）

字体｜万祥生

设计｜行家玮 赵雯

支持｜常山县林业水利局 常山县油茶产业发展中心

数据｜《中国农村统计年鉴2023》《加快油茶产业发展三年行动方案》（2023-2025年）

(责编：乔业琼、高雷)

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