人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

金融监管总局发文规范互联网财产保险业务

2024年08月09日20:28 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京8月9日电（记者李延霞）国家金融监督管理总局9日发布通知，加强和改进互联网财产保险业务监管。支持财产保险公司依托互联网特定场景开发小额分散、便捷普惠的财产保险产品；严禁财产保险公司将线下业务通过互联网方式拓展经营区域，规避属地监管。

　　通知明确，互联网保险公司之外的财产保险公司开展互联网财产保险业务，应符合的条件包括：最近连续四个季度综合偿付能力充足率不低于120%，核心偿付能力充足率不低于75%；最近连续四个季度风险综合评级为B类及以上；金融监管总局规定的其他条件。

　　通知明确，符合条件的财产保险公司，原则上可将互联网财产保险业务的经营区域拓展至未设立分公司的省、自治区、直辖市、计划单列市，并及时向拓展地的派出机构报告互联网财产保险业务拓展情况。

　　通知明确，严控财产保险公司通过互联网方式将机动车辆保险经营区域拓展至未设立分公司的省、自治区、直辖市、计划单列市。具备较强的风险管理、内控管理和综合服务能力，匹配相应地区市场环境、市场容量、商业需求、竞争程度等，满足相应区域监管要求的，可经金融监管总局审慎评估后实施。财产保险公司经营农业保险、船舶保险、特殊风险保险等险种，原则上不得通过互联网方式拓展经营区域。

　　通知要求，财产保险公司开展互联网财产保险业务，应建立保险合同批改、退保、理赔和投诉处理等全流程服务体系。无法全流程线上提供服务的，财产保险公司应在签订保险合同前以显著方式告知金融消费者，并在自营网络平台或委托的保险中介机构自营网络平台予以披露。

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
如何增强服务消费创新动能？发改委强调三个主题词
　　人民网北京8月9日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况。国家发展改革委就业收入分配和消费司负责人常铁威在会上表示，下一步，将围绕“培育”“融合”“激活”三个主题词，不断增强服务消费创新动能。…
商务部：提升市场主体活力 激发服务消费潜能
　　人民网北京8月9日电 （记者郝帅）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍《关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》）有关情况。 今年为“消费促进年”，服务消费是民生福祉改善提升的重要支撑，是消费结构优化升级的重要方向，也是推动经济高质量发展的重要内生动力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部