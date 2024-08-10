本报记者 王俊岭

天津市西青区加快健全养老服务体系，开展“公建民营”结构探索，利用社会力量，引入市场机制，以高质量养老服务满足老年群体多层次、多样化养老需求。图为老人们在西青区第一养老院的棋牌室内活动。

新华社记者 李 然摄

国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》），就服务消费发展作出系统全面部署。8月9日，在国新办举行的新闻发布会上，商务部、国家发展和改革委员会、民政部等部门相关负责人就《意见》进行了详细解读。商务部部长助理唐文弘说，出台《意见》主要目的是通过优化和扩大服务供给，释放服务消费潜力，更好满足人民群众个性化、多样化、品质化服务消费需求。

聚焦重点领域提出务实举措

国家统计局数据显示，今年上半年，服务零售额同比增长7.5%，增速比同期商品零售额增速快4.3个百分点。不过，与高收入经济体相同发展阶段的平均水平相比，目前中国服务消费占居民消费比重仍然偏低，具有较大的发展空间和潜力。

唐文弘在发布会上介绍，《意见》围绕挖掘基础型消费潜力、激发改善型消费活力、培育壮大新型消费、增强服务消费动能、优化服务消费环境、强化政策保障等6个方面提出了20项重点任务。相关务实举措涵盖了餐饮住宿、家政服务、养老托育、文娱旅游、教育体育、居住服务、健康服务等与人民群众生活密切相关的领域。

在餐饮住宿消费上，培育名菜、名小吃、名厨、名店，培育特色小吃产业集群；在文化娱乐消费上，提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量，鼓励沉浸体验、剧本娱乐、数字艺术、线上演播等新业态发展；在数字消费上，发展“互联网+”医疗服务、数字教育等新模式，加快无人零售店、自提柜、云柜等新业态布局，支持电子竞技、社交电商、直播电商等发展……

“《意见》涵盖了服务消费的各个领域，既有存量较大的传统服务消费，也有增长空间更大的改善型、新型服务消费，不仅有利于满足消费者日益多样化的需求，还能推动经济结构优化升级。”商务部研究院流通与消费研究所所长董超说。

扩大养老托育、家政服务消费

大力发展银发经济，促进智慧健康养老产业发展，推进公共空间、消费场所等无障碍建设，提高家居适老化水平……《意见》对促进养老服务消费提出一系列要求。

“2023年底，我国60周岁及以上老年人口达到2.97亿，占总人口比重达到21.1%。随着我国人口老龄化程度不断加深，必将带来服务消费方面的深刻变化。”民政部养老服务司负责人李永新说。

据介绍，民政部将认真落实《意见》关于养老服务消费的部署要求，进一步优化居家、社区、机构养老服务供给，推动助餐、助浴、助医、助洁、助行、助急和探访关爱等服务发展，开展居家适老化改造；创新“智慧+”养老新场景，运用智能技术为老年人提供更加精准的服务；增加养老服务设施有效供给，有效补齐老旧小区养老服务设施短板；进一步鼓励和支持企业等社会力量参与提供养老服务。

针对家政服务需求日益增多的情况，商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂说，商务部将积极会同相关部门深化家政劳务对接行动，持续开展家政服务员技能升级行动，为家政服务员提供免费的线上培训。同时，进一步健全家政服务的标准体系，推动制定若干关于家政服务领域高质量发展的国家标准。

国家发改委就业收入分配和消费司负责人常铁威说，将把服务消费作为消费扩容提质的重要抓手，充分发挥中央预算内投资等中央资金的引导和带动作用，积极支持服务消费重点领域发展。

促进服务消费扩容升级

目前，中国人均国内生产总值已经超过了1.2万美元。随着收入水平的提高和中等收入群体规模的扩大，服务消费的扩容升级还有望进一步提速。“要推动商业、交通、文化、旅游、体育等多种服务业态创新融合，推进先进制造业和现代服务业深度融合，推进农村一二三产业融合发展，增强服务消费发展动能。”常铁威说。

文化和旅游部产业发展司负责人马力说，文化和旅游部将围绕《意见》，从丰富消费惠民活动举措、提升文旅产品供给质量、优化文化和旅游消费环境三个方面重点发力，发挥好文旅消费促增长、惠民生的作用。

为了培育服务消费新增长点，《意见》还从财税金融、人才队伍等方面给出了一系列保障措施。唐文弘表示，商务部会同相关部门建立了促进服务消费发展工作协调机制，未来将持续发挥机制作用，协调推进服务消费发展政策措施的研究制定和组织实施，研究解决制约服务消费发展的难点堵点，共同促进服务消费高质量发展。

(责编：卫嘉、白宇)

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