人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

20项任务支持餐饮住宿、家政服务、养老托育等领域发展

增强服务消费发展动能（锐财经）

本报记者 王俊岭
2024年08月10日04:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　天津市西青区加快健全养老服务体系，开展“公建民营”结构探索，利用社会力量，引入市场机制，以高质量养老服务满足老年群体多层次、多样化养老需求。图为老人们在西青区第一养老院的棋牌室内活动。
　　新华社记者 李 然摄

　　国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》），就服务消费发展作出系统全面部署。8月9日，在国新办举行的新闻发布会上，商务部、国家发展和改革委员会、民政部等部门相关负责人就《意见》进行了详细解读。商务部部长助理唐文弘说，出台《意见》主要目的是通过优化和扩大服务供给，释放服务消费潜力，更好满足人民群众个性化、多样化、品质化服务消费需求。

　　聚焦重点领域提出务实举措

　　国家统计局数据显示，今年上半年，服务零售额同比增长7.5%，增速比同期商品零售额增速快4.3个百分点。不过，与高收入经济体相同发展阶段的平均水平相比，目前中国服务消费占居民消费比重仍然偏低，具有较大的发展空间和潜力。

　　唐文弘在发布会上介绍，《意见》围绕挖掘基础型消费潜力、激发改善型消费活力、培育壮大新型消费、增强服务消费动能、优化服务消费环境、强化政策保障等6个方面提出了20项重点任务。相关务实举措涵盖了餐饮住宿、家政服务、养老托育、文娱旅游、教育体育、居住服务、健康服务等与人民群众生活密切相关的领域。

　　在餐饮住宿消费上，培育名菜、名小吃、名厨、名店，培育特色小吃产业集群；在文化娱乐消费上，提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量，鼓励沉浸体验、剧本娱乐、数字艺术、线上演播等新业态发展；在数字消费上，发展“互联网+”医疗服务、数字教育等新模式，加快无人零售店、自提柜、云柜等新业态布局，支持电子竞技、社交电商、直播电商等发展……

　　“《意见》涵盖了服务消费的各个领域，既有存量较大的传统服务消费，也有增长空间更大的改善型、新型服务消费，不仅有利于满足消费者日益多样化的需求，还能推动经济结构优化升级。”商务部研究院流通与消费研究所所长董超说。

　　扩大养老托育、家政服务消费

　　大力发展银发经济，促进智慧健康养老产业发展，推进公共空间、消费场所等无障碍建设，提高家居适老化水平……《意见》对促进养老服务消费提出一系列要求。

　　“2023年底，我国60周岁及以上老年人口达到2.97亿，占总人口比重达到21.1%。随着我国人口老龄化程度不断加深，必将带来服务消费方面的深刻变化。”民政部养老服务司负责人李永新说。

　　据介绍，民政部将认真落实《意见》关于养老服务消费的部署要求，进一步优化居家、社区、机构养老服务供给，推动助餐、助浴、助医、助洁、助行、助急和探访关爱等服务发展，开展居家适老化改造；创新“智慧+”养老新场景，运用智能技术为老年人提供更加精准的服务；增加养老服务设施有效供给，有效补齐老旧小区养老服务设施短板；进一步鼓励和支持企业等社会力量参与提供养老服务。

　　针对家政服务需求日益增多的情况，商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂说，商务部将积极会同相关部门深化家政劳务对接行动，持续开展家政服务员技能升级行动，为家政服务员提供免费的线上培训。同时，进一步健全家政服务的标准体系，推动制定若干关于家政服务领域高质量发展的国家标准。

　　国家发改委就业收入分配和消费司负责人常铁威说，将把服务消费作为消费扩容提质的重要抓手，充分发挥中央预算内投资等中央资金的引导和带动作用，积极支持服务消费重点领域发展。

　　促进服务消费扩容升级

　　目前，中国人均国内生产总值已经超过了1.2万美元。随着收入水平的提高和中等收入群体规模的扩大，服务消费的扩容升级还有望进一步提速。“要推动商业、交通、文化、旅游、体育等多种服务业态创新融合，推进先进制造业和现代服务业深度融合，推进农村一二三产业融合发展，增强服务消费发展动能。”常铁威说。

　　文化和旅游部产业发展司负责人马力说，文化和旅游部将围绕《意见》，从丰富消费惠民活动举措、提升文旅产品供给质量、优化文化和旅游消费环境三个方面重点发力，发挥好文旅消费促增长、惠民生的作用。

　　为了培育服务消费新增长点，《意见》还从财税金融、人才队伍等方面给出了一系列保障措施。唐文弘表示，商务部会同相关部门建立了促进服务消费发展工作协调机制，未来将持续发挥机制作用，协调推进服务消费发展政策措施的研究制定和组织实施，研究解决制约服务消费发展的难点堵点，共同促进服务消费高质量发展。

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
如何增强服务消费创新动能？发改委强调三个主题词
　　人民网北京8月9日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍《关于促进服务消费高质量发展的意见》有关情况。国家发展改革委就业收入分配和消费司负责人常铁威在会上表示，下一步，将围绕“培育”“融合”“激活”三个主题词，不断增强服务消费创新动能。…
商务部：提升市场主体活力 激发服务消费潜能
　　人民网北京8月9日电 （记者郝帅）今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍《关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》）有关情况。 今年为“消费促进年”，服务消费是民生福祉改善提升的重要支撑，是消费结构优化升级的重要方向，也是推动经济高质量发展的重要内生动力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部