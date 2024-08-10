本报北京8月9日电 （记者徐佩玉）记者9日从中国汽车工业协会获悉，1至7月，我国汽车产销量分别达1617.9万辆和1631万辆，同比分别增长3.4%和4.4%。

据中汽协相关负责人介绍，7月我国车市进入传统淡季，部分厂家迎来高温休假，产销节奏有所放缓，整体市场表现相对平淡。7月，我国汽车产销量分别达228.6万辆和226.2万辆，环比分别下降8.8%和11.4%，同比分别下降4.8%和5.2%。

中汽协数据显示，1至7月，我国新能源汽车产销量分别达591.4万辆和593.4万辆，同比分别增长28.8%和31.1%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的36.4%；出口新能源汽车70.8万辆，同比增长11.4%。

(责编：卫嘉、白宇)

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