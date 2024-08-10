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CPI环比由降转涨，同比涨幅扩大

7月份消费需求持续恢复

2024年08月10日04:41 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　8月9日，消费者在山东省东营市东营区文汇街道一家超市选购商品。
　　刘智峰摄（人民视觉）

　　本报北京8月9日电  （记者邱海峰）国家统计局9日发布的数据显示，7月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。1—7月平均，CPI比上年同期上涨0.2%。

　　国家统计局城市司首席统计师董莉娟分析，7月份，消费需求持续恢复，加之部分地区高温降雨天气影响，全国CPI环比由降转涨，同比涨幅有所扩大。

　　从环比看，CPI由上月下降0.2%转为上涨0.5%，涨幅处于近年同期较高水平。其中，食品价格由上月下降0.6%转为上涨1.2%，影响CPI环比上涨约0.21个百分点。食品中，受部分地区高温降雨天气影响，鲜菜和鸡蛋价格分别上涨9.3%和4.4%，合计影响CPI环比上涨约0.2个百分点，占CPI总涨幅的四成；生猪产能去化效应逐步显现，猪肉价格上涨2.0%，影响CPI环比上涨约0.03个百分点。

　　非食品方面，价格由上月下降0.2%转为上涨0.4%，影响CPI环比上涨约0.30个百分点。非食品中，暑期出游需求较旺，飞机票、旅游和宾馆住宿价格分别上涨22.1%、9.4%和5.8%，涨幅均高于近十年同期平均水平，合计影响CPI环比上涨约0.24个百分点，占CPI总涨幅近五成；受国际金价和油价波动影响，国内金饰品和汽油价格分别上涨1.6%和1.5%。

　　从同比看，CPI上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。其中，食品价格由上月下降2.1%转为持平。非食品价格上涨0.7%，涨幅比上月回落0.1个百分点，影响CPI同比上涨约0.54个百分点。

　　在7月份0.5%的CPI同比变动中，翘尾影响约为0，上月为0.2个百分点；今年价格变动的新影响约为0.5个百分点，上月为0。扣除食品和能源价格的核心CPI环比由上月下降0.1%转为上涨0.3%，高于近十年同期平均水平；受上年同期对比基数走高影响，同比上涨0.4%，保持温和上涨。

　　在工业生产者出厂价格指数（PPI）方面，董莉娟介绍，7月份，受市场需求不足及部分国际大宗商品价格下行等因素影响，全国PPI环比、同比降幅均与上月相同。

　　从环比看，PPI下降0.2%，降幅与上月相同。其中，生产资料价格下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点；生活资料价格由上月下降0.1%转为持平。受国际输入性因素影响，国内石油和天然气开采业价格上涨3.0%；有色金属冶炼和压延加工业价格下降0.4%，其中铜冶炼价格下降1.6%，铝冶炼价格下降0.2%。煤炭需求总体平稳，煤炭开采和洗选业价格持平。

　　董莉娟分析，房地产市场继续调整以及高温多雨天气影响建筑施工，钢材、水泥等建材市场需求仍然偏弱，黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业价格分别下降1.7%、0.6%。装备制造业中，锂离子电池制造价格下降0.9%，计算机制造价格下降0.2%，新能源车整车制造价格下降0.1%；汽柴油车整车制造价格上涨0.4%。

(责编：卫嘉、白宇)
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