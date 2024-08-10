本报记者 禹伟良 田豆豆

养草、补苗、提高水位……刚忙活完今年第三茬小龙虾捕捞，湖北潜江市玉欣水产养殖专业合作社社员李福建随即又开始养殖第四茬虾。

“按照传统养殖模式，过去一年只养春夏两茬虾。现在有了新技术，四季都能养虾捕虾，收入增加不少。”李福建的养虾池塘有30亩，年初收了6300多斤冬季虾，其中大虾占76%，销售额近20万元。

“潜江龙虾”入选全国特色农产品区域公用品牌。作为“虾稻共作”模式发源地之一，潜江年产小龙虾16万余吨，虾稻产业综合年产值超过750亿元，20多万人从事小龙虾相关产业。

2023年，潜江联合中国科学院水生生物研究所、湖北省农业科学院、华中农业大学等单位，共建湖北省小龙虾产业技术研究院，聚力开展技术攻关，以科技创新助力传统小龙虾全产业链提档升级。让李福建鼓了钱袋子的冬季虾，就是科研成果之一。

“科研人员营造不同季节的小龙虾生长环境，搭配水草组合、水质调控、饲料投喂等技术，反复试验攻关。”研究院副院长李明波介绍，“在冬季虾养殖方面，我们已获得4项技术专利。”

围绕“养好虾、养大虾”目标，潜江探索推广“四季有虾”及“虾稻共作”繁养分离养殖等新模式，提升小龙虾养殖户综合收益。潜江市小龙虾产业发展促进中心主任刘挺介绍，“截至2023年底，全市亩均产出大虾比例已提升至60%以上。”

位于潜江市的中国小龙虾交易中心内，撕胶带的声音不绝于耳，工人们正在用胶带封箱打包。旺季，这里每天约有2000吨小龙虾发往600多个大中城市。交易中心年销售额超110亿元，辐射带动就业创业超过10万人。

“一只虾”的产业链能延多长？

自动分拣、超声波气泡清洗、高温煮沸、极速冷冻……走进湖北新柳伍食品集团有限公司的生产车间，一筐筐活蹦乱跳的小龙虾经过多道加工，变成真空包装的各类产品。

“我们自主研发的超低温液氮速冻技术，保证了小龙虾的新鲜度。”公司董事长助理陈清介绍，公司投资5.5亿元建设年加工18万吨速冻小龙虾及淡水鱼食品项目，一期工程投产年销售额就实现7.3亿元，今年二期工程建成后年销售额预计达20亿元。

延伸产业链、提升价值链，潜江协同推进小龙虾初加工和精深加工，形成全国最大的小龙虾加工企业集群，拥有规上加工企业48家，年加工能力达到80万吨，开发了虾仁、甲壳素及衍生品等系列产品60多种。

2023年，湖北省出台《支持小龙虾产业高质量发展的实施意见》。今年，潜江与监利、洪湖、公安、沙洋、黄梅等省内小龙虾养殖主产区签订协议，共同打造“潜江龙虾”品牌。如今，潜江在全国建设的小龙虾餐饮店已超过3000家。

“潜江将加快新品种繁育选育等科技攻关，提升精深加工、冷链仓储、集散交易等关键能力，努力把‘潜江龙虾’打造成为富民强市的千亿元级现代化产业。”潜江市委书记盛文军表示。

《 人民日报 》（ 2024年08月10日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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