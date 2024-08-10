上半年我国国际收支保持基本平衡
经常账户顺差941亿美元
2024年08月10日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月9日电 （记者葛孟超）国家外汇管理局9日公布数据：二季度，我国经常账户顺差549亿美元。上半年，我国经常账户顺差941亿美元。
上半年，我国国际收支保持基本平衡。经常账户顺差与同期国内生产总值（GDP）之比为1.1%，继续处于合理均衡区间；双向跨境资本流动平稳有序。
货物贸易顺差保持较高水平。上半年，我国国际收支口径的货物贸易顺差2884亿美元，为历年同期次高值，同比增长1%。其中，货物贸易出口15796亿美元，同比增长3%；进口12912亿美元，同比增长4%。上半年，我国国民经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力激发外贸新动能，叠加外部需求边际改善，推动我国货物贸易进出口稳定增长。
服务贸易收支平稳增长。上半年，服务贸易逆差1229亿美元。旅行逆差1032亿美元，同比增长37%，境外人员来华、居民跨境旅行均有所增加，带动旅行收入和支出分别增长43%和37%。服务贸易顺差项目持续增长。其中，咨询、广告等其他商业服务顺差192亿美元，处于历史高位；电信、计算机和信息服务顺差100亿美元，同比增长26%。
双向直接投资平稳有序。上半年，我国对外股权性质直接投资净流出653亿美元，各类企业积极有序开展全球化布局；来华股权性质直接投资中，新增资本金流入408亿美元。
《 人民日报 》（ 2024年08月10日 02 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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